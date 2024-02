Rússia: Bogdanov e Valeev estão agora em igualdade de pontos na liderança

Após o primeiro dia de corridas do Campeonato Russo de Velocidade no Gelo em Vyatskiye Polyany, Dmitry Solyannikov pode enterrar os seus sonhos de título. Nikita Bogdanov e Dinar Valeev estão agora empatados em pontos.

Com um dia de corrida desastroso, Dmitry Solyannikov abandonou a luta pelo título três corridas antes do final do Campeonato Russo. Ele teve o seu habitual início forte com uma vitória na manga em Vyatskiye Polyany, 1000 quilómetros a leste de Moscovo, e enfrentou Dmitry Koltakov na segunda manga. Como esperado, Solyannikov assumiu a liderança, mas quando a terceira volta começou, Koltakov ultrapassou Solyannikov na reta da meta. Solyannikov tentou contra-atacar, mas na última curva da terceira volta perdeu o controlo da sua moto quando a roda traseira se soltou e ele acabou na barreira exterior de neve. Na corrida seguinte, Solyannikov caiu do primeiro para o último lugar e não conseguiu marcar pontos pela segunda vez na sua terceira corrida do dia.

Enquanto Solyannikov perdeu muito terreno na luta pelo título e está agora a 13 pontos de distância, Nikita Bogdanov conseguiu vencer as suas quatro primeiras corridas e fazer uma corrida forte. Dinar Valeev foi igualmente forte, mas perdeu pontos na primeira corrida quando saiu da fita atrás de Igor Kononov e Koltakov e não conseguiu encontrar uma forma de ultrapassar Koltakov durante a corrida. Na 19ª ronda, Valeev, Bogdanov e Solyannikov defrontaram-se e Bogdanov sofreu a sua única derrota do dia às mãos de Valeev, enquanto Solyannikov, com uma desvantagem, não conseguiu alcançar os dois primeiros classificados.

Resultados do Campeonato da Rússia Vyatskiye Polyany, Dia 1:

1º Nikita Bogdanov, 14 pontos

2. Dinar Valeev, 13 pontos

3. Dmitry Khomitsevich, 13

4. Dmitry Koltakov, 12

5. Konstantin Kolenkin, 10

6 Ivan Bolshakov, 9

7) Igor Kononov, 9

8. Ivan Gavrilov, 8

9º Nikita Toloknov, 8

10º Dmitry Solyannikov, 6

11º Matvey Volkov, 6

12º Vasily Nesytykh, 5

13º Sergey Makarov, 3

14 Vladimir Fadeev, 3

15 Vladislav Martyanov, 1

16º Igor Saydullin, 0

Classificação após 9 das 12 regatas:

1º Nikita Bogdanov, 120 pontos

2º Dinar Valeev, 120

3. Dmitry Solyannikov, 107

4. Dmitry Koltakov, 94

5. Dmitry Khomitsevich, 90

6) Nikita Toloknov, 71

7) Matvey Volkov, 68

8º Igor Kononov, 66

9º Sergey Makarov, 64

10º Konstantin Kolenkin, 62

11º Ivan Bolshakov, 46

12.o Ivan Gavrilov, 46

13.o Vasily Nesytykh, 46

14. Igor Saydullin, 20

15.o Evgeniy Sharov, 19

16. Vladimir Fadeev, 19

17 Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 4