Rusia: Nikita Bogdanov invicto en la cima

A diferencia del primer día de carreras en Vyatskiye Polyany , en la segunda jornada no nevó y la carrera pudo seguir adelante. En la primera manga se enfrentaron los aspirantes al título Dinar Valeev y Nikita Bogdanov, empatados a puntos. Bogdanov decidió esta manga a su favor y pudo así arrebatar un importante punto a su rival en el duelo entre los mejores pilotos. Como ni Bogdanov ni Valeev fueron derrotados en el resto de la carrera, Bogdanov pudo ponerse en cabeza de la clasificación general con un punto de ventaja sobre Valeev.

Tras perder un número significativo de puntos el sábado, Dmitry Solyannikov fue incapaz de recuperar terreno respecto a los líderes en el segundo día de carrera. Por un lado, Bogdanov y Valeev estaban en su propia liga y Solyannikov no era rival para ellos. Por otro lado, Solyannikov sumó cero puntos con un último puesto en la primera manga. Con una desventaja de 18 puntos respecto a Bogdanov y 17 respecto a Valeev, Solyannikov ya no puede ganar el título, y Dmitry Koltakov y Dmitry Khomitsevich pudieron alcanzarle en la lucha por el bronce con 24 puntos cada uno. Los dos ex campeones del mundo se enfrentaron en un desempate por el tercer puesto tras las 40 carreras disputadas en Vyatskiye Polyany, que ganó Koltakov.

Mientras los pilotos rusos de velocidad sobre hielo disputarán carreras de liga en Ufa el próximo fin de semana, el campeón nacional se coronará en Östersund (Suecia). El título en Rusia se decidirá los días 17 y 18 de febrero entre Nikita Bogdanov y Dinar Valeev en las carreras undécima y duodécima del Campeonato de Rusia en Krasnogorsk.

Resultados Campeonato de Rusia Vyatskiye Polyany, 2ª jornada:

1. Nikita Bogdanov, 15 puntos

2. Dinar Valeev, 14

3. Dmitry Koltakov, 12

4. Dmitry Khomitsevich, 11

5. Dmitry Solyannikov, 10

6. Konstantin Kolenkin, 9

7. Nikita Toloknov, 9

8. Ivan Gavrilov, 7

9. Ivan Bolshakov, 7

10. Igor Kononov, 6

11. Sergey Makarov, 5

12. Vladimir Fadeev, 5

13. Matvey Volkov, 4

14º Vasily Nesytykh, 3

15 Igor Saydullin, 2

16º Vladislav Martyanov, 1

Clasificación tras 10 de 12 carreras:

1. Nikita Bogdanov, 135 puntos

2. Dinar Valeev, 134

3. Dmitry Solyannikov, 117

4. Dmitry Koltakov, 106

5. Dmitri Khomitsevich, 101

6. Nikita Toloknov, 80

7. Matvey Volkov, 72

8º Igor Kononov, 72

9. Konstantin Kolenkin, 70

10. Sergey Makarov, 69

11. Ivan Bolshakov, 53

12. Ivan Gavrilov, 53

13. Vasily Nesytykh, 49

14. Vladimir Fadeev, 24

15. Igor Saydullin, 22

16. Evgeniy Sharov, 19

17. Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 5