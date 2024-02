Russie : Nikita Bogdanov en tête, invaincu

Lors de la deuxième journée de course à Vyatskiye Polyany, Nikita Bogdanov est resté invaincu et aborde désormais les deux dernières courses du championnat russe de speedway sur glace en tant que leader avec un point d'avance.

Contrairement au premier jour de course à Vyatskiye Polyany , il n'y a pas eu de chutes de neige le deuxième jour et la course a pu se dérouler. Dès la première manche, les prétendants au titre Dinar Valeev et Nikita Bogdanov, à égalité de points, se sont affrontés. Bogdanov a remporté cette manche et a ainsi pu prendre un point important à son adversaire dans le duel des meilleurs pilotes. Comme ni Bogdanov ni Valeev n'ont été battus dans le reste de la course, Bogdanov a pu prendre la tête du classement général avec un point d'avance sur Valeev.

Après avoir perdu beaucoup de points samedi, Dmitry Solyannikov n'a pas réussi à gagner du terrain sur les leaders lors de la deuxième journée de course. D'une part, Bogdanov et Valeev ont couru dans leur propre ligue, que Solyannikov n'a pas pu égaler. D'autre part, Solyannikov s'est offert une course à zéro point en terminant dernier de la première manche. Avec un retard de 18 points sur Bogdanov et de 17 sur Valeev, Solyannikov ne peut plus prétendre au titre, et dans la lutte pour le bronze, Dmitry Koltakov et Dmitry Khomitsevich ont pu se rattraper correctement avec 24 points chacun. Les deux ex-champions du monde ont disputé un barrage pour la troisième place à l'issue des 40 courses à Vyatskiye Polyany, et Koltakov l'a emporté.

Le week-end prochain, les pilotes russes de speedway sur glace participeront à des courses de ligue à Ufa, tandis qu'en Suède, le champion national sera couronné à Östersund. En Russie, le titre se jouera les 17 et 18 février entre Nikita Bogdanov et Dinar Valeev lors des onzième et douzième courses du championnat russe à Krasnogorsk.

Résultats du championnat russe Vyatskiye Polyany, jour 2 :

1. Nikita Bogdanov, 15 points

2. Dinar Valeev, 14

3. Dmitry Koltakov, 12

4. Dmitry Khomitsevich, 11

5. Dmitry Solyannikov, 10

6. Konstantin Kolenkin, 9

7. Nikita Toloknov, 9

8. Ivan Gavrilov, 7

9. Ivan Bolshakov, 7

10. Igor Kononov, 6

11. Sergey Makarov, 5

12. Vladimir Fadeev, 5

13. Matvey Volkov, 4

14. Vasily Nesytykh, 3

15. Igor Saydullin, 2

16. Vladislav Martyanov, 1

Classement après 10 courses sur 12 :

1. Nikita Bogdanov, 135 points

2. Dinar Valeev, 134 points

3. Dmitry Solyannikov, 117

4. Dmitry Koltakov, 106

5. Dmitry Khomitsevich, 101

6. Nikita Toloknov, 80

7. Matvey Volkov, 72

8. Igor Kononov, 72

9. Konstantin Kolenkin, 70

10. Sergey Makarov, 69

11. Ivan Bolshakov, 53

12. Ivan Gavrilov, 53

13. Vasily Nesytykh, 49

14. Vladimir Fadeev, 24

15. Igor Saydullin, 22

16. Evgeniy Sharov, 19

17. Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 5