Russia: Nikita Bogdanov imbattuto in vetta alla classifica

A differenza del primo giorno di gara a Vyatskiye Polyany , nella seconda giornata non c'è stata alcuna nevicata e la gara ha potuto svolgersi. La prima manche ha visto uno scontro tra i contendenti al titolo Dinar Valeev e Nikita Bogdanov, che erano a pari punti. Bogdanov ha deciso questa manche a suo favore, riuscendo così a strappare un punto importante al suo avversario nel duello tra i migliori piloti. Poiché né Bogdanov né Valeev sono stati battuti nel resto della gara, Bogdanov ha potuto prendere il comando della classifica generale con un punto di vantaggio su Valeev.

Dopo aver perso un numero significativo di punti sabato, Dmitry Solyannikov non è riuscito a recuperare terreno sui leader nella seconda giornata di gara. Da un lato, Bogdanov e Valeev erano nella loro stessa categoria e Solyannikov non poteva competere con loro. Dall'altro, Solyannikov ha ottenuto zero punti con un ultimo posto nella prima manche. Con un deficit di 18 punti rispetto a Bogdanov e 17 rispetto a Valeev, Solyannikov non può più vincere il titolo, e Dmitry Koltakov e Dmitry Khomitsevich sono riusciti a recuperare nella battaglia per il bronzo con 24 punti ciascuno. I due ex campioni del mondo si sono sfidati in uno spareggio per il terzo posto dopo le 40 gare di Vyatskiye Polyany, vinto da Koltakov.

Mentre i piloti russi di ice speedway disputeranno le gare di campionato a Ufa il prossimo fine settimana, il campione nazionale sarà incoronato a Östersund, in Svezia. Il titolo in Russia sarà deciso il 17/18 febbraio tra Nikita Bogdanov e Dinar Valeev nell'undicesima e dodicesima gara del Campionato russo a Krasnogorsk.

Risultati Campionato russo Vyatskiye Polyany, 2° giorno:

1° Nikita Bogdanov, 15 punti

2. Dinar Valeev, 14

3. Dmitry Koltakov, 12

4. Dmitry Khomitsevich, 11

5. Dmitry Solyannikov, 10

6. Konstantin Kolenkin, 9

7. Nikita Toloknov, 9

8. Ivan Gavrilov, 7

9. Ivan Bolshakov, 7

10 Igor Kononov, 6

11. Sergey Makarov, 5

12. Vladimir Fadeev, 5

13° Matvey Volkov, 4

14 Vasily Nesytykh, 3

15 Igor Saydullin, 2

16° Vladislav Martyanov, 1

Classifica dopo 10 gare su 12:

1° Nikita Bogdanov, 135 punti

2. Dinar Valeev, 134

3. Dmitry Solyannikov, 117

4. Dmitry Koltakov, 106

5. Dmitry Khomitsevich, 101

6. Nikita Toloknov, 80

7. Matvey Volkov, 72

8° Igor Kononov, 72

9. Konstantin Kolenkin, 70

10. Sergey Makarov, 69

11. Ivan Bolshakov, 53

12. Ivan Gavrilov, 53

13. Vasily Nesytykh, 49

14. Vladimir Fadeev, 24

15. Igor Saydullin, 22

16. Evgeniy Sharov, 19

17. Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 5