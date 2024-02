Rússia: Nikita Bogdanov invicto no topo

Nikita Bogdanov manteve-se invicto no segundo dia de corridas em Vyatskiye Polyany e vai agora para as duas últimas corridas do Campeonato Russo de Velocidade no Gelo como líder com um ponto de vantagem.

Ao contrário do primeiro dia de corridas em Vyatskiye Polyany , não houve queda de neve no segundo dia e a corrida pôde prosseguir. A primeira manga foi disputada entre os candidatos ao título Dinar Valeev e Nikita Bogdanov, que estavam empatados em pontos. Bogdanov decidiu esta manga a seu favor e pôde assim conquistar um ponto importante ao seu adversário no duelo entre os melhores pilotos. Como nem Bogdanov nem Valeev foram derrotados no resto da corrida, Bogdanov conseguiu assumir a liderança da classificação geral com um ponto de vantagem sobre Valeev.

Depois de ter perdido um número significativo de pontos no sábado, Dmitry Solyannikov não conseguiu recuperar terreno em relação aos líderes no segundo dia de corrida. Por um lado, Bogdanov e Valeev estavam na sua própria liga e Solyannikov não foi páreo para eles. Por outro lado, Solyannikov marcou zero pontos com um último lugar na primeira corrida. Com um défice de 18 pontos em relação a Bogdanov e 17 em relação a Valeev, Solyannikov já não pode conquistar o título, e Dmitry Koltakov e Dmitry Khomitsevich conseguiram recuperar o atraso na luta pelo bronze com 24 pontos cada. Os dois antigos campeões do mundo disputaram o terceiro lugar após as 40 corridas em Vyatskiye Polyany, que Koltakov venceu.

Enquanto os pilotos russos de velocidade no gelo competem nas corridas da liga em Ufa no próximo fim de semana, o campeão nacional será coroado em Östersund, na Suécia. O título na Rússia será decidido a 17/18 de fevereiro entre Nikita Bogdanov e Dinar Valeev nas décima primeira e décima segunda corridas do Campeonato Russo em Krasnogorsk.

Resultados do Campeonato da Rússia Vyatskiye Polyany, Dia 2:

1º Nikita Bogdanov, 15 pontos

2. Dinar Valeev, 14

3. Dmitry Koltakov, 12

4. Dmitry Khomitsevich, 11

5. Dmitry Solyannikov, 10

6) Konstantin Kolenkin, 9

7) Nikita Toloknov, 9

8. Ivan Gavrilov, 7

9º Ivan Bolshakov, 7

10º Igor Kononov, 6

11. Sergey Makarov, 5

12.o Vladimir Fadeev, 5

13.o Matvey Volkov, 4

14 Vasily Nesytykh, 3

15 Igor Saydullin, 2

16º Vladislav Martyanov, 1

Classificação após 10 das 12 regatas:

1º Nikita Bogdanov, 135 pontos

2. Dinar Valeev, 134

3. Dmitry Solyannikov, 117

4. Dmitry Koltakov, 106

5. Dmitry Khomitsevich, 101

6) Nikita Toloknov, 80

7) Matvey Volkov, 72

8º Igor Kononov, 72

9º Konstantin Kolenkin, 70

10º Sergey Makarov, 69

11º Ivan Bolshakov, 53

12º Ivan Gavrilov, 53

13º Vasily Nesytykh, 49

14 Vladimir Fadeev, 24

15º Igor Saydullin, 22

16.o Evgeniy Sharov, 19

17.o Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 5