Principale préoccupation : "Besoin d'un championnat allemand".

Hormis les wildcards permanentes, le plateau de pilotes pour le championnat du monde de speedway sur glace est en place, mais pour une grande partie des pilotes du championnat du monde, c'est maintenant la pause, avant que des points ne soient marqués à Inzell. Le problème est que le grand événement allemand de speedway sur glace en Bavière n'a lieu que fin mars et que d'ici là, il n'y a pas de courses sur le continent européen, hormis le championnat d'Europe.

Pour les pilotes qui ne disputent pas le championnat d'Europe, cela signifie une pause de plusieurs semaines dans les courses. "Nous envisageons de remonter en Suède", explique Christian Platzer, qui, en tant que chef de l'équipe Inn Isar Racing, s'occupe de deux pilotes de championnat du monde, Max Niedermaier et Markus Jell, pour décrire la situation actuelle. "Pour les championnats d'Europe, aucun de nos pilotes de championnat du monde n'est fixé, c'est le tour de la deuxième garde. Notre Markus Jell a fait du speedway sur glace pour la dernière fois le 13 janvier et partira en championnat du monde neuf ou dix semaines plus tard".

Par le passé, les rencontres des championnats du monde avaient lieu en Russie pendant la période où il n'y avait pas de course, suivies par la manifestation de Berlin et le championnat d'Allemagne. Mais depuis la guerre en Ukraine et l'annulation de Berlin , il y a un trou dans le calendrier. "Je sais qu'il faut attendre la fin de la saison de patinage pour pouvoir faire du speedway sur glace à Inzell et Heerenveen. Mais nous avons absolument besoin d'un championnat allemand pour l'avenir", a expliqué Platzer lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Cela ne nous apporte rien si, en janvier 2025, notre équipe est toujours championne d'Allemagne avec Markus Jell. Pourquoi ne peut-on pas faire le championnat allemand en Suède ? Nous devons en appeler au DMSB et nous sommes volontiers prêts à organiser quelque chose à ce sujet et à nous impliquer en tant qu'Inn Isar Racing".

Au cours des dernières années, l'équipe Inn Isar Racing a établi les meilleurs contacts avec la Suède et a pu offrir à ses pilotes des camps d'entraînement et des départs en course dans la ligue suédoise en 2023 et 2024. "L'année dernière, nous avions déjà des conditions de haut niveau, mais cette année, à l'ÖMK Rundbana, c'était encore mieux. Nous avons eu le soutien total du club, et cela prouve une fois de plus que l'union fait la force", a déclaré Platzer. "Nous prévoyons également une autre collaboration, que l'Inn Isar Racing Team amène les coureurs vers le haut et que Rundbana nous fournisse la piste, car nous ne pouvons pas courir chez nous".

L'idée d'organiser des courses en Suède, en plus des camps d'entraînement, a largement mûri chez Platzer. "On pourrait élargir le tout, selon le modèle des Scandinaves avec des championnats suédois, finlandais et nordiques, et nous disputerions une Coupe des Alpes avec les Autrichiens et les Suisses, ce qui ferait certainement merveille à Inzell. Cela pourrait permettre à certains coureurs de faire des courses. Quand on voit que nos fans se rendent spécialement en Suède pour les courses de ligue, on se dit que c'est possible. Il doit être possible de courir trois jours à Inzell. Car il faut bien faire quelque chose pour que le sport survive. Si l'on pense de manière un peu créative au coin de la rue, alors des idées s'ouvrent".