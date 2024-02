La preoccupazione più grande: "Serve un campionato tedesco".

Anche prima della guerra in Ucraina e della cancellazione delle gare di Berlino, lo speedway su ghiaccio in Europa centrale si trovava in una posizione difficile. Christian Platzer, responsabile dell'Inn Isar Racing Team, chiede un intervento.

A parte le wildcard permanenti, la rosa dei piloti per il Campionato del Mondo di Ice Speedway è stata completata, ma la maggior parte dei piloti del Campionato del Mondo ha ora una pausa prima che i punti vengano messi in palio a Inzell. Il problema: il grande evento tedesco di ice speedway in Baviera si terrà solo alla fine di marzo, e fino ad allora non ci sono gare sul continente europeo oltre al Campionato Europeo.

Per i piloti che non partecipano al Campionato Europeo, ciò significa una settimana di pausa dalle gare. "Stiamo valutando se andare di nuovo in Svezia", dice Christian Platzer, che in qualità di responsabile dell'Inn Isar Racing Team si occupa di due piloti del Campionato del Mondo, Max Niedermaier e Markus Jell, descrivendo la situazione attuale. "Nessuno dei nostri piloti del campionato del mondo è testa di serie per il campionato europeo, è il turno della seconda guardia. Il nostro Markus Jell ha corso sul ghiaccio per l'ultima volta il 13 gennaio e parteciperà ai Campionati del Mondo nove o dieci settimane dopo".

In passato, gli incontri del Campionato del Mondo in Russia si svolgevano durante il periodo ormai privo di gare, seguiti dall'evento di Berlino, che comprendeva anche il Campionato tedesco. Ma dopo la guerra in Ucraina e la cancellazione di Berlino , c'è stato un vuoto nel calendario. "So che Inzell e Heerenveen saranno possibili solo una volta terminata la stagione dello speedway su ghiaccio. Ma abbiamo assolutamente bisogno di un nuovo campionato tedesco per il futuro", ha sottolineato Platzer in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Non ci servirà a nulla se noi e la squadra avremo ancora Markus Jell come campione tedesco nel gennaio 2025. Perché il campionato tedesco non può svolgersi anche in Svezia? Dobbiamo fare appello alla DMSB e siamo felici di organizzare qualcosa e di essere coinvolti come Inn Isar Racing".

Negli ultimi anni, l'Inn Isar Racing Team ha stabilito ottimi contatti con la Svezia ed è riuscito a organizzare campi di allenamento e partenze di gara nel campionato svedese per i suoi piloti nel 2023 e 2024. "Già l'anno scorso avevamo condizioni ottimali, ma quest'anno all'ÖMK Rundbana è stato ancora meglio. Abbiamo avuto il pieno supporto del club, e questo dimostra ancora una volta che si lavora solo insieme", afferma Platzer. "Stiamo anche pianificando ulteriori collaborazioni, con l'Inn Isar Racing Team che porterà i piloti e Rundbana che ci fornirà la pista perché non possiamo correre qui".

Platzer sta già pensando di organizzare gare in Svezia oltre ai campi di allenamento. "Il tutto potrebbe essere ampliato, sulla base del modello scandinavo con campionati svedesi, finlandesi e nordici, e potremmo organizzare una Coppa delle Alpi con gli austriaci e gli svizzeri, che sarebbe sicuramente grandiosa a Inzell. Questo potrebbe dare ad alcuni sciatori l'opportunità di gareggiare. Se si vede che i nostri tifosi si recano in Svezia soprattutto per le gare di campionato, qualcosa è possibile. Deve essere possibile gareggiare a Inzell per tre giorni. Perché bisogna fare qualcosa per mantenere vivo questo sport. Se si pensa in modo un po' creativo dietro l'angolo, le idee si aprono".