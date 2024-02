Preocupação maior: "Preciso de um campeonato alemão"

Mesmo antes da guerra na Ucrânia e do cancelamento das corridas em Berlim, o desporto de velocidade no gelo na Europa Central encontrava-se numa situação difícil. Christian Platzer, chefe da Inn Isar Racing Team, apela à ação.

Para além dos wildcards permanentes, o grupo de pilotos para o Campeonato do Mundo de Ice Speedway foi finalizado, mas a maioria dos pilotos do Campeonato do Mundo tem agora uma pausa antes dos pontos serem disputados em Inzell. O problema: o grande evento alemão de velocidade no gelo na Baviera só se realiza no final de março e, até lá, não há provas no continente europeu, para além do Campeonato Europeu.

Para os pilotos que não estão a competir no Campeonato Europeu, isto significa uma semana de pausa nas corridas. "Estamos a ponderar se iremos novamente à Suécia", diz Christian Platzer, que, como chefe da Inn Isar Racing Team, tem a seu cargo dois pilotos do Campeonato do Mundo, Max Niedermaier e Markus Jell, descrevendo a situação atual. "Nenhum dos nossos pilotos do Campeonato do Mundo está apurado para o Campeonato da Europa, é a vez da segunda guarda. O nosso Markus Jell competiu pela última vez na pista de gelo a 13 de janeiro e vai disputar o Campeonato do Mundo nove ou dez semanas mais tarde."

No passado, as provas do Campeonato do Mundo na Rússia realizavam-se durante o período sem corridas, seguindo-se o evento em Berlim, que incluía o Campeonato Alemão. Mas desde a guerra na Ucrânia e o cancelamento de Berlim , houve um hiato no calendário. "Sei que Inzell e Heerenveen só serão possíveis quando a época de velocidade no gelo terminar. Mas precisamos absolutamente de um campeonato alemão de novo para o futuro", sublinhou Platzer numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Não nos servirá de nada se nós e a equipa ainda tivermos Markus Jell como campeão alemão em janeiro de 2025. Porque é que o Campeonato Alemão não pode ser disputado também na Suécia? Temos de apelar à DMSB e estamos dispostos a organizar algo e a envolver-nos como Inn Isar Racing".

Nos últimos anos, a Inn Isar Racing Team estabeleceu excelentes contactos com a Suécia e conseguiu organizar campos de treino e partidas de corrida na liga sueca para os seus pilotos em 2023 e 2024. "Já no ano passado tivemos condições de topo, mas este ano foi ainda melhor na ÖMK Rundbana. Tivemos o apoio total do clube, o que prova, mais uma vez, que só se trabalha em conjunto", afirma Platzer. "Estamos também a planear mais colaborações, com a Inn Isar Racing Team a trazer os pilotos e Rundbana a fornecer-nos a pista, porque não podemos correr aqui."

Platzer já está a pensar em organizar corridas na Suécia, para além dos campos de treino. "Tudo isto poderia ser alargado, com base no modelo escandinavo, com campeonatos suecos, finlandeses e nórdicos, e poderíamos organizar uma Taça Alpina com os austríacos e os suíços, o que seria certamente fantástico em Inzell. Isto poderia dar a alguns esquiadores a oportunidade de competir. Quando se vê que os nossos adeptos se deslocam à Suécia, especialmente para as corridas da Liga, é possível fazer alguma coisa. Deve ser viável correr em Inzell durante três dias. Porque é preciso fazer alguma coisa para manter o desporto vivo. Se pensarmos com um pouco de criatividade ao virar da esquina, as ideias abrem-se".