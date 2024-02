Svensson et Ala-Riihimäki remportent les championnats

Stefan Svensson et Aki Ala-Rihimäki, deux pilotes expérimentés, ont remporté les titres des championnats de speedway sur glace qui se sont déroulés en Suède et en Finlande.

Les championnats nationaux de speedway sur glace ont eu lieu à Gävle en Suède et à Hollola, aux portes de la ville de Lahti en Finlande. Lors de la finale suédoise, Martin Haarahiltunen, le détenteur du titre des années précédentes, était absent. Il souffre encore des conséquences d'une chute avec Niclas Svensson, qui a également manqué la finale du championnat. Lors de la finale du championnat finlandais, une qualification a dû être organisée avant le début de la course, car il y avait plus de 16 candidats pour la course principale.

A Gävle, Stefan Svensson s'est imposé dès les séries. Il a pu les terminer avec un maximum de 15 points. Le père de Niclas Svensson s'était ainsi assuré sa place pour la finale du jour.

Outre Svensson, Jimmy Olsén et Joakim Söderström ont également réussi à se qualifier directement pour la finale. Dans la course d'espoir pour la dernière place en finale, Robert Henderson s'est imposé après avoir réussi à se qualifier de justesse pour la course d'espoir avec huit points.

La finale a dû être lancée deux fois. Après la chute de Söderström, il n'y avait plus que trois coureurs au départ de la deuxième tentative. Svensson et Olsén se sont alors livrés à un beau duel, changeant plusieurs fois de tête, tandis qu'Henderson ne pouvait pas suivre le rythme des leaders. A la sortie du virage d'arrivée, Olsén a percuté Svensson et les deux ont chuté dans la dernière ligne droite. Olsén a été disqualifié comme étant à l'origine de la chute et Svensson a été déclaré vainqueur devant Henderson.

A Hollola, c'est Aki Ala-Riihimäki qui est sorti invaincu des séries et s'est assuré de cette manière sa place en finale. Le Finlandais expérimenté s'est hissé en finale avec Atte Suolammi, tandis que Max Koivula et Heikki Huusko ont dû gagner leur ticket pour la finale en passant par la course d'espoir.

Huusko et Koivula, qui s'étaient qualifiés pour les championnats du monde avec Ala-Riihimäki à Örnsköldsvik, avaient chuté une fois chacun lors des manches qualificatives et terminé avec dix points. Koivula et Huusko ont devancé Christer Biskop et Matti Isoaha lors de la course d'espoir et se sont hissés en finale. Mais ils ont dû s'incliner devant Riihimäki, qui est resté invaincu lors de son sixième départ de la journée et a été sacré champion de Finlande 2024 devant Huusko et Koivula.

Résultats du championnat suédois, Gävle/S :

1. Stefan Svensson, 15 points de présélection

2. Robert Henderson, 8

3. Jimmy Olsén, 14

4. Joakim Söderström, 12

5. Isak Dekkerhus, 9

6. Martin Hellström, 10

7. Jimmy Hörnell, 9

8. Mats Svensson, 7

9. Hans-Olof Olsén, 6

10. Seppo Siira, 6

11. Emil Lingvall, 6

12. Leon Kramer, 4

13. Albin Hansson, 4

14. Thomas Ekström, 4

15. Martin Börjegren, 3

16. Annica Karlsson, 2

17. Robin Johansson, 0



Soirée espoir : 1. Robert Henderson, 2. Isak Dekkerhus, 3. Martin Hellström, 4. Jimmy Hörnell



Finale : 1. Stefan Svensson, 2. Robert Henderson, 3. Jimmy Olsén (St.), 4. Joakim Söderström (St.)

Résultats du championnat finlandais, Hollola/FIN :

1. Aki Ala-Rihimäki, 15 points de présélection

2. Heikki Huusko, 10

3. Max Koivula, 12

4. Atte Suolammi,13

5. Christer Biskop, 10

6. Matti Isoaho, 10

7. Anssi Lehtinen, 10

8. Markku Weckman, 8

9. Jani-Pekka Koivula, 7

10. Riku Laurunen, 5

11. Jukka-Pekka Seppä, 5

12. Eero Jaakola, 3

13. Jussi Hulkkonen, 3

14. Rami Systä, 3

15. Mika Helin, 2

16. Timo Kankkunen, 2

17. Severi Toivola, 1

18. Andrew Barret (AUS), 0



Course d'espoir : 1. Max Koivula, 2. Heikki Huusko, 3. Christer Biskop, 4. Matti Isoaho



Finale : 1. Aki Ala-Riihimäki, 2. Heikki Huusko, 3. Max Koivula, 4. Atte Suolammi