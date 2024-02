Svensson e Ala-Riihimäki vincono i campionati

I campionati nazionali di ice speedway si sono svolti a Gävle, in Svezia, e a Hollola, alle porte della città di Lahti, in Finlandia. Martin Haarahiltunen, vincitore del titolo negli anni precedenti, non ha partecipato alla finale svedese. Sta ancora soffrendo per le conseguenze di un incidente con Niclas Svensson, che ha perso anche la finale del campionato. Nella finale del campionato finlandese si è dovuta disputare una gara di qualificazione prima della partenza, poiché c'erano più di 16 concorrenti per la gara principale.

A Gävle, Stefan Svensson era già in grado di misurare tutto nelle manche. Ha concluso con un massimo di 15 punti. Il padre di Niclas Svensson si è così assicurato un posto nella finale di giornata.

Oltre a Svensson, anche Jimmy Olsén e Joakim Söderström sono entrati direttamente in finale. Robert Henderson si è poi imposto nella manche di speranza per l'ultimo posto in finale, dopo essere entrato nella manche di speranza con otto punti.

La finale ha dovuto essere avviata due volte. Al secondo tentativo, dopo la caduta di Söderström, sono rimasti solo tre sciatori alla partenza. Svensson e Olsén hanno quindi ingaggiato un duello spettacolare in cui la testa della gara è passata di mano più volte, mentre Henderson non riusciva a tenere il ritmo dei leader. Olsén ha poi raggiunto Svensson all'uscita della curva finale ed entrambi sono caduti sul rettilineo d'arrivo. Olsén è stato squalificato per aver causato la caduta e Svensson è stato riconosciuto vincitore davanti a Henderson.

A Hollola, è stato Aki Ala-Riihimäki a uscire imbattuto dalle manche per assicurarsi un posto in finale. L'esperto finlandese è entrato nella manche finale con Atte Suolammi, mentre Max Koivula e Heikki Huusko hanno dovuto prima guadagnarsi il biglietto per la finale attraverso la manche della speranza.

Huusko e Koivula, che si erano qualificati per i Campionati del Mondo con Ala-Riihimäki a Örnsköldsvik, erano caduti una volta ciascuno nelle manche e avevano concluso con dieci punti. Koivula e Huusko hanno battuto Christer Biskop e Matti Isoaha nella manche della speranza e sono passati alla finale. Qui, però, sono stati battuti da Riihimäki, che è rimasto imbattuto nella sua sesta partenza della giornata ed è diventato campione finlandese 2024 davanti a Huusko e Koivula.

Risultati Campionato svedese, Gävle/S:

1° Stefan Svensson, 15 punti preliminari

2. Robert Henderson, 8

3. Jimmy Olsén, 14

4. Joakim Söderström, 12

5. Isak Dekkerhus, 9

6. Martin Hellström, 10

7 Jimmy Hörnell, 9

8° Mats Svensson, 7

9. Hans-Olof Olsén, 6

10 Seppo Siira, 6

11. Emil Lingvall, 6

12° Leon Kramer, 4

13° Albin Hansson, 4

14 Thomas Ekström, 4

15 Martin Börjegren, 3

16. Annica Karlsson, 2

17. Robin Johansson, 0



Manche di speranza: 1. Robert Henderson, 2. Isak Dekkerhus, 3. Martin Hellström, 4. Jimmy Hörnell



Finale: 1. Stefan Svensson, 2. Robert Henderson, 3. Jimmy Olsén (St.), 4. Joakim Söderström (St.)

Risultati Campionato finlandese, Hollola/FIN:

1° Aki Ala-Riihimäki, 15 punti preliminari

2. Heikki Huusko, 10

3. Max Koivula, 12

4. Atte Suolammi, 13

5. Christer Biskop, 10

6. Matti Isoaho, 10

7. Anssi Lehtinen, 10

8. Markku Weckman, 8

9. Jani-Pekka Koivula, 7

10. Riku Laurunen, 5

11° Jukka-Pekka Seppä, 5

12. Eero Jaakola, 3

13. Jussi Hulkkonen, 3

14. Rami Systä, 3

15. Mika Helin, 2

16. Timo Kankkunen, 2

17. Severi Toivola, 1

18. Andrew Barret (AUS), 0



Manche della speranza: 1. Max Koivula, 2. Heikki Huusko, 3. Christer Biskop, 4. Matti Isoaho



Finale: 1° Aki Ala-Riihimäki, 2° Heikki Huusko, 3° Max Koivula, 4° Atte Suolammi