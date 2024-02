Svensson e Ala-Riihimäki vencem campeonatos

Os campeonatos nacionais de velocidade no gelo realizaram-se em Gävle, na Suécia, e em Hollola, nos arredores da cidade de Lahti, na Finlândia. Martin Haarahiltunen, o vencedor do título dos anos anteriores, não participou na final sueca. Ainda está a sofrer as consequências de um acidente com Niclas Svensson, que também falhou a final do campeonato. Na final do campeonato finlandês, foi necessário efetuar uma corrida de qualificação antes da partida, uma vez que havia mais de 16 concorrentes para a corrida principal.

Em Gävle, Stefan Svensson já era a medida de todas as coisas nas mangas. Terminou com um máximo de 15 pontos. O pai de Niclas Svensson tinha assim garantido o seu lugar na final do dia.

Para além de Svensson, Jimmy Olsén e Joakim Söderström também passaram diretamente para a final. Robert Henderson ficou em primeiro lugar na eliminatória de esperança para o último lugar na final, depois de ter entrado na eliminatória de esperança com oito pontos.

A final teve então de ser iniciada duas vezes. Na segunda tentativa, apenas três esquiadores ficaram na partida, depois de Söderström ter caído. Svensson e Olsén travaram então um duelo espetacular em que a liderança mudou várias vezes de mãos, enquanto Henderson não conseguia acompanhar o ritmo dos líderes. Olsén apanhou então Svensson à saída da curva de chegada e ambos caíram na reta final. Olsén foi desclassificado por ter causado o acidente e Svensson foi reconhecido como o vencedor, à frente de Henderson.

Em Hollola, foi Aki Ala-Riihimäki que saiu invicto das mangas para garantir o seu lugar na final. O experiente finlandês entrou na última eliminatória com Atte Suolammi, enquanto Max Koivula e Heikki Huusko tiveram de ganhar o seu bilhete para a final através da eliminatória da esperança.

Huusko e Koivula, que se tinham qualificado para o Campeonato do Mundo com Ala-Riihimäki em Örnsköldsvik, caíram uma vez cada um nas eliminatórias e terminaram com dez pontos. Koivula e Huusko venceram Christer Biskop e Matti Isoaha na eliminatória da esperança e passaram à final. No entanto, foram derrotados por Riihimäki, que se manteve invicto na sua sexta partida do dia e se tornou Campeão Finlandês de 2024, à frente de Huusko e Koivula.

Resultados Campeonato da Suécia, Gävle/S:

1º Stefan Svensson, 15 pontos preliminares

2º Robert Henderson, 8

3. Jimmy Olsén, 14

4º Joakim Söderström, 12

5. Isak Dekkerhus, 9

6. Martin Hellström, 10

7º Jimmy Hörnell, 9

8º Mats Svensson, 7

9º Hans-Olof Olsén, 6

10º Seppo Siira, 6

11º Emil Lingvall, 6

12º Leon Kramer, 4

13º Albin Hansson, 4

14 Thomas Ekström, 4

15 Martin Börjegren, 3

16º Annica Karlsson, 2

17º Robin Johansson, 0



Esperança: 1. Robert Henderson, 2. Isak Dekkerhus, 3. Martin Hellström, 4. Jimmy Hörnell



Final: 1. Stefan Svensson, 2. Robert Henderson, 3. Jimmy Olsén (St.), 4. Joakim Söderström (St.)

Resultados Campeonato da Finlândia, Hollola/FIN:

1º Aki Ala-Riihimäki, 15 pontos preliminares

2º Heikki Huusko, 10

3º Max Koivula, 12

4. Atte Suolammi, 13

5. Christer Biskop, 10

6. Matti Isoaho, 10

7. Anssi Lehtinen, 10

8. Markku Weckman, 8

9º Jani-Pekka Koivula, 7

10º Riku Laurunen, 5

11.o Jukka-Pekka Seppä, 5

12º Eero Jaakola, 3

13. Jussi Hulkkonen, 3

14. Rami Systä, 3

15. Mika Helin, 2

16. Timo Kankkunen, 2

17º Severi Toivola, 1

18. Andrew Barret (AUS), 0



Esperança: 1. Max Koivula, 2. Heikki Huusko, 3. Christer Biskop, 4. Matti Isoaho



Final: 1º Aki Ala-Riihimäki, 2º Heikki Huusko, 3º Max Koivula, 4º Atte Suolammi