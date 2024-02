Nikita Bogdanov sur le point de remporter le titre en Russie

Nikita Bogdanov et Dinar Valeev restent les maîtres du speedway sur glace russe cet hiver. Un seul point séparait le duo de tête du championnat russe avant les deux dernières courses à Krasnogorsk, près de la capitale Moscou.

Bogdanov et Valeev se sont imposés dès les premières manches. Seul Konstantin Kolenkin a réussi à se rapprocher de Bogdanov lors de la cinquième manche, mais il n'a pas réussi à dépasser le leader du championnat.

Le grand choc entre les deux prétendants au titre a eu lieu lors de la 13e manche de la journée. Valeev a pris le départ en blanc et Bogdanov a dû partir de l'extérieur. Valeev a remporté le départ de cette course et Bogdanov s'est retrouvé à la troisième place au premier virage. Mais à la sortie du premier tour, Bogdanov s'est rapproché de Valeev et est passé à l'intérieur à l'entrée du deuxième tour, avant de remporter cette manche avec brio.

Dans la dernière manche, Bogdanov et Valeev n'ont à nouveau rien lâché. Ainsi, Bogdanov a marqué un maximum de 15 points lors de la première journée de course et Valeev n'a perdu qu'un seul point par rapport à Bogdanov avec 14 points. Mais la victoire de Bogdanov dans la 17e manche n'a pas non plus été totalement acquise, car il a d'abord dû s'imposer face au puissant Sergey Makarov.

Comme lors des dernières courses, Makarov a proposé des manches remarquables, mais il a été disqualifié à plusieurs reprises pour avoir traversé la zone intérieure. Il a ainsi perdu quelques points et un meilleur classement. À Krasnogorsk, Makarov a toutefois remporté trois courses et a réussi à battre l'ancien champion du monde Dmitry Koltakov.

Nikita Bogdanov aborde la deuxième journée de course à Krasnogorsk avec deux points d'avance au classement général et a donc son mot à dire pour remporter le titre. Même si Dinar Valeev parvient à le battre en duel direct.

Résultats du championnat russe de Krasnogorsk, jour 1 :

1. Nikita Bogdanov, 15 points

2. Dinar Valeev, 14

3. Sergey Makarov, 12

4. Dmitry Koltakov, 11

5. Konstantin Kolenkin, 11

6. Dmitry Solyannikov, 9

7. Dmitry Khomitsevich, 9

8. Igor Kononov, 8

9. Matvey Volkov, 7

10. Evgeniy Sharov, 6

11. Vasily Nesytykh, 5

12. Ivan Gavrilov, 5

13. Nikita Toloknov, 4

14. Vladimir Fadeev, 3

15. Vladislav Martyanov, 1

16. Ivan Khuzhin, 0

17. Igor Saydullin, 0

Classement après 11 courses sur 12 :

1. Nikita Bogdanov, 150 points

2. Dinar Valeev, 148

3. Dmitry Solyannikov, 126

4. Dmitry Koltakov, 117

5. Dmitry Khomitsevich, 110

6. Nikita Toloknov, 84

7. Konstantin Kolenkin, 81

8. Sergey Makarov, 81

9. Igor Kononov, 80

10. Matvey Volkov, 79

11. Ivan Gavrilov, 58

12. Vasily Nesytykh, 54

13. Ivan Bolshakov, 53

14. Vladimir Fadeev, 27

15. Evgeniy Sharov, 25

16. Igor Saydullin, 22

17. Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 6