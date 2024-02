Nikita Bogdanov sul punto di vincere il titolo in Russia

La penultima gara del Campionato russo di velocità su ghiaccio non ha ancora portato a una chiara decisione preliminare. Tuttavia, Nikita Bogdanov è riuscito a mettersi in un'ottima posizione di partenza con una vittoria massima.

Nikita Bogdanov e Dinar Valeev continuano a essere la misura di tutto nello speedway su ghiaccio russo di quest'inverno. Un solo punto separa il duo di testa del campionato russo prima delle ultime due gare a Krasnogorsk, vicino alla capitale Mosca.

Bogdanov e Valeev sono partiti alla grande nelle prime manche. Solo Konstantin Kolenkin è riuscito ad avvicinarsi a Bogdanov nella quinta gara, ma non è riuscito a superare il leader del campionato.

Il grande scontro tra i due contendenti al titolo è arrivato nella tredicesima gara della giornata. Valeev è partito in bianco, mentre Bogdanov è dovuto partire dall'esterno. Valeev ha vinto la partenza in questa gara e Bogdanov era inizialmente solo in terza posizione alla prima curva. Alla fine del primo giro, tuttavia, Bogdanov ha raggiunto Valeev e ha guidato all'interno all'inizio del secondo giro, per poi vincere con sicurezza questa manche.

Nella manche finale, Bogdanov e Valeev ancora una volta non hanno mostrato segni di cedimento. Bogdanov aveva ottenuto un massimo di 15 punti nella prima giornata di gara e Valeev ha perso solo un punto da Bogdanov con 14 punti. Tuttavia, la vittoria di Bogdanov nella 17a gara non è stata completamente regalata, poiché ha dovuto prima prevalere sul forte Sergey Makarov.

Come nelle gare precedenti, Makarov ha fatto delle prove impressionanti, ma è stato ripetutamente squalificato per aver guidato al centro della pista. Di conseguenza, ha perso alcuni punti e un piazzamento migliore. A Krasnogorsk, tuttavia, Makarov ha ottenuto tre vittorie di gara ed è stato anche in grado di battere l'ex campione del mondo Dmitry Koltakov in modo impressionante.

Nikita Bogdanov si presenta alla seconda giornata di gare a Krasnogorsk con due punti di vantaggio nella classifica generale e ha quindi il titolo nelle sue mani. Anche se Dinar Valeev dovesse sconfiggerlo in un duello diretto.

Risultati Campionato russo di Krasnogorsk, 1° giorno:

1° Nikita Bogdanov, 15 punti

2. Dinar Valeev, 14

3. Sergey Makarov, 12

4. Dmitry Koltakov, 11

5. Konstantin Kolenkin, 11

6. Dmitry Solyannikov, 9

7. Dmitry Khomitsevich, 9

8. Igor Kononov, 8

9. Matvey Volkov, 7

10 Evgeniy Sharov, 6

11. Vasily Nesytykh, 5

12. Ivan Gavrilov, 5

13. Nikita Toloknov, 4

14 Vladimir Fadeev, 3

15 Vladislav Martyanov, 1

16. Ivan Khuzhin, 0

17. Igor Saydullin, 0

Classifica dopo 11 gare su 12:

1° Nikita Bogdanov, 150 punti

2. Dinar Valeev, 148

3. Dmitry Solyannikov, 126

4. Dmitry Koltakov, 117

5. Dmitry Khomitsevich, 110

6. Nikita Toloknov, 84

7. Konstantin Kolenkin, 81

8° Sergey Makarov, 81

9. Igor Kononov, 80

10. Matvey Volkov, 79

11. Ivan Gavrilov, 58

12. Vasily Nesytykh, 54

13. Ivan Bolshakov, 53

14 Vladimir Fadeev, 27

15. Evgeniy Sharov, 25

16. Igor Saydullin, 22

17. Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 6