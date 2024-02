Nikita Bogdanov à beira de conquistar o título na Rússia

A penúltima corrida do Campeonato Russo de Velocidade no Gelo ainda não trouxe uma decisão preliminar clara. No entanto, Nikita Bogdanov conseguiu colocar-se numa excelente posição de partida com uma vitória máxima.

Nikita Bogdanov e Dinar Valeev continuam a ser a medida de todas as coisas na pista russa de velocidade no gelo este inverno. Apenas um ponto separa a dupla líder do campeonato russo antes das duas últimas corridas em Krasnogorsk, perto da capital Moscovo.

Bogdanov e Valeev tiveram um arranque rápido nas primeiras corridas. Apenas Konstantin Kolenkin foi capaz de se aproximar de Bogdanov na quinta corrida, mas não conseguiu ultrapassar o líder do campeonato.

O grande confronto entre os dois candidatos ao título deu-se então na 13ª corrida do dia. Valeev partiu de branco e Bogdanov teve de partir de fora. Valeev ganhou a partida nesta corrida e Bogdanov estava inicialmente apenas em terceiro lugar na primeira curva. No final da primeira volta, no entanto, Bogdanov alcançou Valeev e passou por dentro no início da segunda volta e, em seguida, com confiança para a vitória nesta eliminatória.

Na última bateria, Bogdanov e Valeev mais uma vez não mostraram sinais de abrandamento. Bogdanov tinha estabelecido um máximo de 15 pontos no primeiro dia de corrida e Valeev apenas perdeu um ponto para Bogdanov com 14 pontos. No entanto, a vitória de Bogdanov na 17ª corrida não foi uma dádiva completa, uma vez que primeiro teve de prevalecer contra o forte Sergey Makarov.

Tal como nas corridas anteriores, Makarov fez algumas corridas impressionantes, mas foi repetidamente desqualificado por conduzir no centro da pista. Como resultado, perdeu alguns pontos e uma melhor classificação. Em Krasnogorsk, no entanto, Makarov conseguiu três vitórias em corridas e também foi capaz de derrotar o antigo campeão mundial Dmitry Koltakov de uma forma impressionante.

Nikita Bogdanov vai agora para o segundo dia de corridas em Krasnogorsk com dois pontos de vantagem na classificação geral e, por conseguinte, tem o título nas suas próprias mãos. Mesmo que Dinar Valeev o derrote num duelo direto.

Resultados do Campeonato Russo de Krasnogorsk, Dia 1:

1º Nikita Bogdanov, 15 pontos

2º Dinar Valeev, 14 pontos

3. Sergey Makarov, 12

4. Dmitry Koltakov, 11

5. Konstantin Kolenkin, 11

6. Dmitry Solyannikov, 9

7) Dmitry Khomitsevich, 9

8º Igor Kononov, 8

9º Matvey Volkov, 7

10º Evgeniy Sharov, 6

11. Vasily Nesytykh, 5

12. Ivan Gavrilov, 5

13. Nikita Toloknov, 4

14 Vladimir Fadeev, 3

15 Vladislav Martyanov, 1

16 Ivan Khuzhin, 0

17º Igor Saydullin, 0

Classificação após 11 das 12 regatas:

1º Nikita Bogdanov, 150 pontos

2. Dinar Valeev, 148

3. Dmitry Solyannikov, 126

4. Dmitry Koltakov, 117

5. Dmitry Khomitsevich, 110

6) Nikita Toloknov, 84

7. Konstantin Kolenkin, 81

8º Sergey Makarov, 81

9º Igor Kononov, 80

10º Matvey Volkov, 79

11) Ivan Gavrilov, 58

12) Vasily Nesytykh, 54

13. Ivan Bolshakov, 53

14 Vladimir Fadeev, 27

15. Evgeniy Sharov, 25

16. Igor Saydullin, 22

17.o Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 6