Russie : Nikita Bogdanov invaincu vers le titre

Après douze courses, le championnat russe de speedway sur glace a rendu son verdict : Nikita Bogdanov s'est imposé sans coup férir lors de la deuxième journée de course à Krasnogorsk, tandis que son poursuivant Dinar Valeev a vécu un drame pur et simple.

Après sa victoire maximale lors de la première journée de course à Krasnogorsk, Nikita Bogdanov a entamé la douzième et dernière course du championnat russe avec deux points d'avance sur Dinar Valeev. Dès la première manche, les deux leaders, rejoints par le numéro 3 du championnat Dmitry Solyannikov, se sont affrontés de manière décisive. Si Valeev voulait encore espérer remporter le titre, il devait laisser Bogdanov derrière lui dans cette manche et espérer d'autres coups de pouce pour rattraper l'avance de Bogdanov.

Bogdanov a pris le départ, mais Valeev a dépassé son adversaire par l'intérieur au deuxième tour et a également pu se défendre contre une contre-attaque directe de Bogdanov. Dans le virage final, Bogdanov a dépassé Valeev à l'intérieur et a fait pencher la balance en sa faveur en portant son avance à trois points.

La deuxième manche s'est bien passée pour Bogdanov, qui a remporté une nouvelle victoire, tandis que Valeev a chuté dans le virage de départ de sa course, sans intervention extérieure. Valeev, qui a été exclu de la manche suivante, a montré qu'il n'était pas sorti indemne de sa chute.

Le titre s'est joué lors de la troisième manche. Bogdanov avait battu Dmitry Koltakov, qui avait réalisé sa meilleure course du championnat, et remporté la troisième manche, tandis que Valeev était opposé à Dmitry Khomitsevich, Sergey Makarov et Ivan Gavrilov. Valeev s'est d'abord retrouvé en quatrième position et a même brièvement atteint la deuxième place, mais il a finalement terminé dernier et le titre n'a donc pas pu être retiré à Bogdanov.

Bogdanov a terminé la journée de course à Krasnogorsk en tête et a pu défendre son titre de l'année précédente. Valeev a terminé le championnat avec l'argent et Dmitry Solyannikov avec le bronze.

Résultats du championnat russe de Krasnogorsk, jour 2 :

1. Nikita Bogdanov, 15 points

2. Dmitry Koltakov, 14

3. Sergey Makarov, 13

4. Dmitry Solyannikov, 11

5. Konstantin Kolenkin, 10

6. Dmitry Khomitsevich, 10

7. Dinar Valeev, 8

8. Evgeniy Sharov, 7

9. Matvey Volkov, 7

10. Nikita Toloknov, 5

11. Igor Kononov, 5

12. Ivan Gavrilov, 5

13. Vasily Nesytykh, 4

14. Vladimir Fadeev, 3

15. Igor Saydullin, 1

16. Ivan Khuzhin, 1

17. Vladislav Martyanov, 1

18. Ivan Bolshakov, 0

Classement final après 12 courses :

1. Nikita Bogdanov, 165 points

2. Dinar Valeev, 156

3. Dmitry Solyannikov, 137

4. Dmitry Koltakov, 131

5. Dmitry Khomitsevich, 120

6. Sergey Makarov, 94

7. Konstantin Kolenkin, 91

8. Nikita Toloknov, 89

9. Matvey Volkov, 86

10. Igor Kononov, 85

11. Ivan Gavrilov, 63

12. Vasily Nesytykh, 58

13. Ivan Bolshakov, 53

14. Evgeniy Sharov, 32

15. Vladimir Fadeev, 30

16. Igor Saydullin, 23

17. Ivan Khuzhin, 14

18. Vladislav Martyanov, 7