Russia: Nikita Bogdanov imbattuto fino al titolo

Dopo la sua massima vittoria nella prima giornata di gare a Krasnogorsk, Nikita Bogdanov si è presentato alla dodicesima e ultima gara del campionato russo con due punti di vantaggio su Dinar Valeev. La prima gara ha visto uno scontro decisivo tra i due leader, ai quali si è aggiunto Dmitry Solyannikov, il numero tre del campionato. Se Valeev voleva mantenere le sue speranze di vincere il titolo, doveva lasciarsi alle spalle Bogdanov in questa gara e sperare in una maggiore assistenza al tiro per raggiungere Bogdanov.

Bogdanov ha preso il via, ma Valeev ha superato il rivale all'interno nel corso del secondo giro ed è stato anche in grado di respingere un contrattacco diretto di Bogdanov. Tuttavia, Bogdanov ha superato Valeev all'interno della curva finale e si è assicurato una decisione preliminare, dato che il vantaggio era salito a tre punti.

Anche nella seconda manche Bogdanov ha ottenuto un'altra vittoria, mentre Valeev è caduto nella curva iniziale durante la sua corsa senza alcuna influenza esterna. Valeev, che è stato escluso dalla ripetizione della manche, ha potuto constatare di non essere uscito indenne dall'incidente.

Il titolo si è deciso nella terza manche. Bogdanov ha battuto Dmitry Koltakov, che ha disputato la sua migliore gara del campionato, per aggiudicarsi la vittoria della terza manche, mentre Valeev ha dovuto affrontare Dmitry Khomitsevich, Sergey Makarov e Ivan Gavrilov. Valeev si è trovato inizialmente al quarto posto e ha concluso solo per un breve periodo al secondo posto, ma è finito all'ultimo posto e Bogdanov non ha potuto più vedersi negare il titolo.

Bogdanov ha concluso la giornata di gara a Krasnogorsk come massimo vincitore e ha difeso con successo il titolo dell'anno precedente. Valeev ha concluso il campionato con l'argento, Dmitry Solyannikov con il bronzo.

Risultati Campionato russo Krasnogorsk, giorno 2:

1° Nikita Bogdanov, 15 punti

2. Dmitry Koltakov, 14

3. Sergey Makarov, 13

4. Dmitry Solyannikov, 11

5. Konstantin Kolenkin, 10

6. Dmitry Khomitsevich, 10

7 Dinar Valeev, 8

8° Evgeniy Sharov, 7

9. Matvey Volkov, 7

10 Nikita Toloknov, 5

11. Igor Kononov, 5

12. Ivan Gavrilov, 5

13. Vasily Nesytykh, 4

14 Vladimir Fadeev, 3

15 Igor Saydullin, 1

16 Ivan Khuzhin, 1

17 Vladislav Martyanov, 1

18. Ivan Bolshakov, 0

Classifica finale dopo 12 gare:

1° Nikita Bogdanov, 165 punti

2. Dinar Valeev, 156

3. Dmitry Solyannikov, 137

4. Dmitry Koltakov, 131

5. Dmitry Khomitsevich, 120

6. Sergey Makarov, 94

7. Konstantin Kolenkin, 91

8. Nikita Toloknov, 89

9. Matvey Volkov, 86

10. Igor Kononov, 85

11. Ivan Gavrilov, 63

12. Vasily Nesytykh, 58

13. Ivan Bolshakov, 53

14. Evgeniy Sharov, 32

15. Vladimir Fadeev, 30

16. Igor Saydullin, 23

17. Ivan Khuzhin, 14

18. Vladislav Martyanov, 7