Rússia: Nikita Bogdanov invicto rumo ao título

O Campeonato Russo de Velocidade no Gelo foi decidido após doze corridas: Nikita Bogdanov manteve a sua posição no segundo dia de corridas em Krasnogorsk, enquanto o seu rival Dinar Valeev viveu um drama puro.

Após a sua vitória máxima no primeiro dia de corridas em Krasnogorsk, Nikita Bogdanov partiu para a décima segunda e última corrida do Campeonato Russo com dois pontos de vantagem sobre Dinar Valeev. A primeira corrida assistiu a um confronto decisivo entre os dois primeiros classificados, aos quais se juntou Dmitry Solyannikov, o número três do campeonato. Se Valeev quisesse manter as esperanças de conquistar o título, teria de deixar Bogdanov para trás nesta corrida e esperar por mais assistência de tiro para alcançar Bogdanov.

Bogdanov deu a partida, mas Valeev ultrapassou o seu rival por dentro na segunda volta e também foi capaz de evitar um contra-ataque direto de Bogdanov. No entanto, Bogdanov ultrapassou Valeev por dentro na curva de chegada e garantiu uma decisão preliminar, uma vez que a liderança tinha agora aumentado para três pontos.

As coisas continuaram bem para Bogdanov na segunda ronda com outra vitória, enquanto Valeev caiu na curva de partida durante a sua corrida sem qualquer influência externa. Valeev, que foi excluído da corrida de repetição, podia dizer que não tinha sobrevivido ileso ao acidente.

O título foi decidido na terceira corrida. Bogdanov tinha batido Dmitry Koltakov, que fez a sua melhor corrida do campeonato, para vencer a terceira bateria, enquanto Valeev enfrentava Dmitry Khomitsevich, Sergey Makarov e Ivan Gavrilov. Valeev ficou inicialmente em quarto lugar e por pouco tempo terminou em segundo, mas acabou em último lugar e Bogdanov não pôde mais negar o título como resultado.

Bogdanov terminou o dia de corrida em Krasnogorsk como o vencedor máximo e defendeu com sucesso o seu título do ano anterior. Valeev terminou o campeonato com a prata e Dmitry Solyannikov com o bronze.

Resultados do Campeonato Russo de Krasnogorsk, dia 2:

1º Nikita Bogdanov, 15 pontos

2. Dmitry Koltakov, 14

3. Sergey Makarov, 13

4. Dmitry Solyannikov, 11

5. Konstantin Kolenkin, 10

6) Dmitry Khomitsevich, 10

7.º Dinar Valeev, 8

8º Evgeniy Sharov, 7

9º Matvey Volkov, 7

10º Nikita Toloknov, 5

11. Igor Kononov, 5

12. Ivan Gavrilov, 5

13. Vasily Nesytykh, 4

14 Vladimir Fadeev, 3

15 Igor Saydullin, 1

16 Ivan Khuzhin, 1

17 Vladislav Martyanov, 1

18 Ivan Bolshakov, 0

Classificação final após 12 regatas:

1º Nikita Bogdanov, 165 pontos

2º Dinar Valeev, 156

3. Dmitry Solyannikov, 137

4. Dmitry Koltakov, 131

5. Dmitry Khomitsevich, 120

6) Sergey Makarov, 94

7) Konstantin Kolenkin, 91

8. Nikita Toloknov, 89

9º Matvey Volkov, 86

10º Igor Kononov, 85

11) Ivan Gavrilov, 63

12) Vasily Nesytykh, 58

13. Ivan Bolshakov, 53

14 Evgeniy Sharov, 32

15. Vladimir Fadeev, 30

16. Igor Saydullin, 23

17.o Ivan Khuzhin, 14 anos

18. Vladislav Martyanov, 7