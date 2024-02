Speedway sur glace : Heikki Huusko est champion nordique

Après les championnats nationaux de Finlande et de Suède, le championnat nordique de speedway sur glace a eu lieu à Östersund et a été remporté par le Finlandais Heikki Huusko, qui a terrassé Stefan Svensson en finale.

Östersund, en Suède, a accueilli la course du championnat nordique de cette année, après que les championnats suédois et finlandais se soient déroulés le week-end dernier à Gävle et Hollola. Alors que le champion suédois Stefan Svensson était au départ à Östersund, son homologue finlandais Aki Ala-Rihimäki était absent.

Stefan Svensson a terminé les manches préliminaires invaincu. Lors de la dernière manche, l'Evergreen a également vaincu le Finlandais Heikki Huusko, qui montait en puissance et qui était invaincu jusque-là. Le départ de la première rencontre entre Svensson et Huusko avait certes été remporté par Jimmy Olsen, mais Svensson est sorti le plus rapidement du premier virage, a pris la tête dans la ligne droite opposée et s'est imposé devant Huusko et Olsen. Svensson et Huusko sont allés directement en finale avec Max Koivula, qui a marqué 13 points, tandis qu'Olsen a dû passer par la course d'espoir.

Après avoir gagné le départ, Olsen a d'abord pris la tête de la course d'espoir avant d'être dépassé par Jimmy Hörnell. Olsen a pris de l'élan sur la ligne extérieure dans les tours restants et a réussi à dépasser Hörnell avant la ligne d'arrivée, ce qui lui a permis d'accéder à la finale en tant que vainqueur de la course d'espoir.

En finale, Svensson s'est élancé de la place intérieure sur la grille de départ, mais n'est sorti du premier virage qu'en troisième position derrière les Finlandais Huusko et Koivula. Svensson a certes réussi à dépasser Koivula, mais Huusko avait pris de l'avance et a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, tandis qu'Olsen s'est emparé de Koivula dans les derniers mètres.

A l'exception de Stefan Svensson, qui n'est pas au départ du championnat d'Europe de speedway sur glace à Sanok le week-end prochain, quatre des cinq premiers du championnat nordique seront présents. SPEEDWEEK.com est sur place et vous en parlera en détail.

Résultats du championnat nordique d'Östersund/S :

1. Heikki Huusko (FIN), 14 points de présélection

2. Stefan Svensson (S), 15 points.

3. Jimmy Olsen (S), 10

4. Max Koivula (FIN), 13

5. Jimmy Hörnell (S), 11

6. Isak Dekkerhus (S), 9

7. Jo Saetre (N), 10

8. Christer Biskop (FIN), 7

9. Joakim Söderström (S), 6

10. Seppo Siira (S), 6

11. Atte Suolammi (FIN), 4

12. Emil Lingall (S), 4

13. Mats Svensson (S), 3

14. Jani-Pekka Koivula (FIN), 3

15. Eero Jaakola (FIN), 2

16. Hans-Olof Olsen (S), 2



Course d'espoir : 1. Jimmy Olsen, 2. Jimmy Hörnell, 3. Isak Dekkerhus, 4. Jo Saetre



Finale : 1. Heikki Huusko, 2. Stefan Svensson, 3. Jimmy Olsen, 4. Max Koivula