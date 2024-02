Speedway su ghiaccio: Heikki Huusko è campione nordico

Dopo i campionati nazionali di Finlandia e Svezia, si è svolto a Östersund il Campionato nordico di ice speedway, vinto dal finlandese Heikki Huusko, che ha sconfitto in finale Stefan Svensson.

Östersund, in Svezia, ha ospitato la gara di quest'anno per i Campionati Nordici, dopo che i Campionati svedesi e finlandesi si sono svolti a Gävle e Hollola lo scorso fine settimana. Mentre il campione svedese Stefan Svensson era al via a Östersund, il suo omologo finlandese Aki Ala-Riihimäki era assente.

Stefan Svensson ha concluso le manche imbattuto. Nella manche finale, il sempreverde ha sconfitto anche l'emergente finlandese Heikki Huusko, che fino a quel momento era imbattuto. Jimmy Olsen aveva vinto la partenza nel primo scontro tra Svensson e Huusko, ma Svensson è stato il più veloce all'uscita della prima curva, ha preso il comando sul rettilineo posteriore e ha vinto davanti a Huusko e Olsen. Svensson e Huusko sono andati direttamente in finale con Max Koivula, che ha totalizzato 13 punti, mentre Olsen ha dovuto disputare la manche della speranza.

Dopo aver vinto la partenza, Olsen ha inizialmente preso il comando della manche, prima di essere superato da Jimmy Hörnell. Nei giri restanti Olsen ha guadagnato slancio sulla linea esterna, è riuscito a superare Hörnell prima del traguardo ed è entrato in finale come vincitore della manche della speranza.

In finale, Svensson è partito dalla posizione interna in griglia, ma è uscito dalla prima curva solo in terza posizione, dietro ai finlandesi Huusko e Koivula. Svensson è riuscito a superare Koivula, ma Huusko ha avuto la meglio e ha tagliato il traguardo da vincitore, mentre Olsen ha superato Koivula negli ultimi metri.

A parte Stefan Svensson, che non parteciperà al Campionato europeo di velocità su ghiaccio di Sanok il prossimo fine settimana, quattro dei primi cinque classificati del campionato nordico saranno presenti. SPEEDWEEK.com è sul posto e riferirà in dettaglio.

Risultati Campionato nordico Östersund/S:

1° Heikki Huusko (FIN), 14 punti pre-gara

2. Stefan Svensson (S), 15

3. Jimmy Olsen (S), 10

4. Max Koivula (FIN), 13

5. Jimmy Hörnell (S), 11

6. Isak Dekkerhus (S), 9

7° Jo Saetre (N), 10

8° Christer Biskop (FIN), 7

9° Joakim Söderström (S), 6

10° Seppo Siira (S), 6

11° Atte Suolammi (FIN), 4

12° Emil Lingall (S), 4

13° Mats Svensson (S), 3

14° Jani-Pekka Koivula (FIN), 3

15° Eero Jaakola (FIN), 2

16° Hans-Olof Olsen (S), 2



Manche della speranza: 1. Jimmy Olsen, 2. Jimmy Hörnell, 3. Isak Dekkerhus, 4. Jo Saetre



Finale: 1° Heikki Huusko, 2° Stefan Svensson, 3° Jimmy Olsen, 4° Max Koivula