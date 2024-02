Velocidade no gelo: Heikki Huusko é campeão nórdico

Östersund, na Suécia, acolheu a corrida deste ano para os Campeonatos Nórdicos, depois de os Campeonatos Sueco e Finlandês se terem realizado em Gävle e Hollola no fim de semana passado. Enquanto o campeão sueco Stefan Svensson esteve na partida em Östersund, o seu homólogo finlandês Aki Ala-Riihimäki esteve ausente.

Stefan Svensson terminou as mangas invicto. Na corrida final, o eterno campeão também derrotou o jovem finlandês Heikki Huusko, que até então estava invicto. Jimmy Olsen ganhou a partida no primeiro confronto entre Svensson e Huusko, mas Svensson foi o mais rápido a sair da primeira curva, assumiu a liderança na reta da meta e venceu à frente de Huusko e Olsen. Svensson e Huusko passaram diretamente para a final com Max Koivula, que marcou 13 pontos, enquanto Olsen teve de passar para a manga de esperança.

Depois de vencer a partida, Olsen assumiu inicialmente a liderança na corrida de aquecimento, antes de ser ultrapassado por Jimmy Hörnell. Nas restantes voltas, Olsen ganhou força na linha exterior, conseguiu ultrapassar Hörnell antes da meta e entrou na final como vencedor da manga de esperança.

Na final, Svensson partiu da posição interior da grelha, mas só saiu da primeira curva em terceiro lugar, atrás dos finlandeses Huusko e Koivula. Svensson conseguiu ultrapassar Koivula, mas Huusko ganhou vantagem e cruzou a linha de chegada como vencedor, enquanto Olsen ultrapassou Koivula nos últimos metros.

Para além de Stefan Svensson, que não irá competir no Campeonato Europeu de Velocidade no Gelo em Sanok no próximo fim de semana, quatro dos cinco primeiros do Campeonato Nórdico estarão presentes. O SPEEDWEEK.com está no local e fará uma reportagem pormenorizada.

Resultados Campeonato Nórdico Östersund/S:

1º Heikki Huusko (FIN), 14 pontos antes da corrida

2. Stefan Svensson (S), 15

3. Jimmy Olsen (S), 10

4º Max Koivula (FIN), 13

5. Jimmy Hörnell (S), 11

6º Isak Dekkerhus (S), 9

7º Jo Saetre (N), 10

8º Christer Biskop (FIN), 7

9º Joakim Söderström (S), 6

10º Seppo Siira (S), 6

11º Atte Suolammi (FIN), 4

12º Emil Lingall (S), 4

13º Mats Svensson (S), 3

14º Jani-Pekka Koivula (FIN), 3

15º Eero Jaakola (FIN), 2

16º Hans-Olof Olsen (S), 2



Esperança: 1. Jimmy Olsen, 2. Jimmy Hörnell, 3. Isak Dekkerhus, 4. Jo Saetre



Final: 1º Heikki Huusko, 2º Stefan Svensson, 3º Jimmy Olsen, 4º Max Koivula