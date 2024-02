Championnats d'Europe de speedway sur glace : six germanophones sont de la partie

Les 24 et 25 février, les championnats d'Europe de speedway sur glace auront lieu à Sanok, en Pologne. Le tenant du titre Franky Zorn, le vice-président Luca Bauer et le troisième des championnats d'Europe de l'année dernière, Jimmy Olsen, font partie des favoris.

Il y a actuellement peu de mouvement sur la scène du speedway sur glace, les Russes étant toujours exclus des championnats internationaux et d'importants sites d'accueil comme Berlin-Wilmersdorf ayant été supprimés.

Il n'est donc pas surprenant que le championnat d'Europe de speedway sur glace ait de nouveau été attribué à la ville royale libre de Sanok, à l'extrême est de la Pologne, dans la voïvodie des Basses-Carpates. C'est déjà la sixième fois que les championnats d'Europe se déroulent en Pologne. Et tout porte à croire que cette fois encore, l'un des six germanophones parmi les 16 coureurs sélectionnés montera sur la plus haute marche du podium.

Le premier championnat d'Europe à Sanok en 2008 a été remporté par Franky Zorn et 15 ans plus tard, l'année dernière, cet habitant de Saalfelden âgé de 53 ans est monté pour la deuxième fois sur la plus haute marche du podium.

Le deuxième Autrichien désigné par l'AMF n'est pas Charly Ebner, qui a toutefois reçu entre-temps une wild card permanente pour les championnats du monde, mais Martin Posch, de Weissenbach, qui n'a pas encore pu acquérir d'expérience de conduite cette saison.

Pas moins de quatre Allemands prendront le départ à Sanok, bien que le DMSB n'ait obtenu que trois places. Cela s'explique, comme par le passé, par le fait que Luca Bauer court depuis le début de sa carrière avec une licence de la fédération italienne et a donc été désigné comme "Italien".

Le Haut-Bavarois de 25 ans est sorti de l'ombre de son père Günther Bauer au moins depuis son titre de vice-champion d'Europe à Sanok en 2023 et sa course qui a manqué de peu la médaille mondiale à Inzell. Avec Zorn, de 28 ans son aîné, le Bavarois est le premier candidat au titre.

Le DMSB prend toujours en compte pour les championnats d'Europe les coureurs qui n'ont pas eu leur chance aux championnats du monde et a donc nommé les Bavarois Franz Mayerbüchler, Maximilian Niedermaier et le seul coureur sur glace de Hesse, Marc Geyer. Tous trois devraient pouvoir se contenter de places en milieu de tableau. Le personnel le plus intéressant est Maximilian Niedermaier, à ne pas confondre avec son cousin Max Niedermaier. Il s'aventure pour la première fois sur le terrain international.

Parmi les coureurs scandinaves, Jimmy Olsen, médaillé de bronze en 2023 et récemment en grande forme dans la Superligue suédoise, fait sans aucun doute partie des favoris. Et il y a un "Dark Horse", un Finlandais qui ne s'est encore jamais présenté au niveau international : Heikki Huusko (30 ans), coureur de flattrack et, depuis l'année dernière, coureur sur glace, qui a été vice-champion de Finlande le week-end dernier malgré une chute.

Les deux courses des championnats d'Europe, les 24 et 25 février, dont les points seront additionnés, débuteront à 14 heures au stade de glace artificielle de Blonie. Au moment de la clôture de la rédaction, nous ne savions pas encore si une chaîne de télévision polonaise retransmettrait les courses en direct.

Liste de départ CE de speedway sur glace Sanok/PL :

1 Franz Mayerbüchler (D)

2 Jimmy Olsen (S)

3 Heikki Huusko (FIN)

4 Marc Geyer (D)

5 Lukas Hutla (CZ)

6 Michal Knapp (PL)

7 Joakim Söderström (S)

8 Andrej Divis (CZ)

9 Luca Bauer (D)

10 Jasper Iwema (NL)

11 Sebastian Reitsma (NL)

12 Franz Zorn (A)

13 Jimmy Hörnell (S)

14 Max Koivula (FIN)

15 Maximilian Niedermaier (D)

16 Martin Posch (A)

Res. 17 Radek Hutla (CZ)