Campionato europeo di speedway su ghiaccio: partecipano sei persone di lingua tedesca

I Campionati europei di velocità su ghiaccio si svolgeranno a Sanok, in Polonia, il 24 e 25 febbraio. Il campione in carica Franky Zorn, il secondo classificato Luca Bauer e il bronzo ai Campionati europei dello scorso anno Jimmy Olsen sono tra i favoriti.

Al momento c'è poco movimento nella scena dello speedway su ghiaccio, poiché i russi continuano a essere esclusi dai campionati internazionali e importanti sedi come Berlino-Wilmersdorf sono state cancellate.

Non sorprende quindi che il Campionato europeo di speedway su ghiaccio sia stato assegnato ancora una volta alla libera città reale di Sanok, nell'estremo est della Polonia, nel Voivodato dei Carpazi. Questa sarà la sesta volta che il Campionato europeo viene deciso in Polonia. E ci sono tutte le ragioni per credere che uno dei sei cavalieri di lingua tedesca tra i 16 candidati finirà sul gradino più alto del podio.

Franky Zorn ha vinto il primo Campionato Europeo a Sanok nel 2008 e 15 anni dopo, l'anno scorso, il 53enne di Saalfelden è salito per la seconda volta sul gradino più alto del podio.

Il secondo austriaco selezionato dall'AMF non è Charly Ebner, che nel frattempo ha ricevuto una wildcard permanente per i Campionati del Mondo, ma Martin Posch di Weissenbach, che in questa stagione non è ancora riuscito a fare esperienza in sella.

A Sanok partiranno quattro tedeschi, anche se alla DMSB sono stati assegnati solo tre posti di partenza. Come in passato, ciò è dovuto al fatto che Luca Bauer guida con una licenza della federazione italiana fin dall'inizio della sua carriera ed è stato quindi designato come "italiano".

Il 25enne dell'Alta Baviera è uscito dall'ombra del padre Günther Bauer dopo il secondo posto al Campionato europeo di Sanok 2023 e la mancata medaglia al Campionato mondiale di Inzell. Insieme a Zorn, che ha 28 anni in più, il bavarese è il candidato principale per il titolo.

La DMSB prende sempre in considerazione per i Campionati Europei i corridori che non arrivano ai Campionati Mondiali e ha quindi nominato i bavaresi Franz Mayerbüchler, Maximilian Niedermaier e l'unico pattinatore dell'Assia Marc Geyer. Tutti e tre dovrebbero essere soddisfatti dei piazzamenti a metà classifica. L'elemento più interessante è Maximilian Niedermaier, da non confondere con il cugino Max Niedermaier. Si sta avventurando per la prima volta su un terreno internazionale.

Tra i corridori scandinavi, il vincitore della medaglia di bronzo 2023 Jimmy Olsen, ultimamente in gran forma nella Super League svedese, è senza dubbio uno dei favoriti. E c'è un "cavallo nero", un finlandese che non ha mai gareggiato a livello internazionale: Heikki Huusko (30), atleta di flattrack e pattinaggio su ghiaccio dall'anno scorso, che si è classificato secondo ai campionati finlandesi dello scorso fine settimana nonostante una caduta.

Entrambe le gare dei Campionati europei del 24 e 25 febbraio, i cui punti saranno sommati, inizieranno alle 14.00 nello stadio del ghiaccio artificiale di Blonie. Al momento di andare in stampa non era noto se una stazione televisiva polacca trasmetterà in diretta.

Lista di partenza Campionato europeo di velocità su ghiaccio Sanok/PL:

1 Franz Mayerbüchler (D)

2 Jimmy Olsen (S)

3 Heikki Huusko (FIN)

4 Marc Geyer (D)

5 Lukas Hutla (CZ)

6 Michal Knapp (PL)

7 Joakim Söderström (S)

8 Andrej Divis (CZ)

9 Luca Bauer (D)

10 Jasper Iwema (NL)

11 Sebastian Reitsma (NL)

12 Franz Zorn (A)

13 Jimmy Hörnell (S)

14 Max Koivula (FIN)

15 Maximilian Niedermaier (D)

16 Martin Posch (A)

Res. 17 Radek Hutla (CZ)