Campeonato Europeu de Ice Speedway: Seis falantes de alemão participam

O Campeonato Europeu de Velocidade no Gelo terá lugar em Sanok, na Polónia, em 24 e 25 de fevereiro. O atual campeão Franky Zorn, o segundo classificado Luca Bauer e o medalhado de bronze do Campeonato da Europa do ano passado, Jimmy Olsen, estão entre os favoritos.

Atualmente, o panorama da pista de velocidade no gelo está pouco movimentado, uma vez que os russos continuam a ser excluídos dos campeonatos internacionais e que importantes eventos como o de Berlim-Wilmersdorf foram cancelados.

Por conseguinte, não é de surpreender que o Campeonato Europeu de Velocidade no Gelo tenha sido mais uma vez atribuído à cidade real livre de Sanok, no extremo leste da Polónia, na Voivodia dos Cárpatos. Esta será a sexta vez que o Campeonato Europeu é decidido na Polónia. E há todos os motivos para acreditar que um dos seis pilotos de língua alemã entre os 16 nomeados terminará no topo do pódio.

Franky Zorn venceu o primeiro Campeonato da Europa em Sanok, em 2008, e 15 anos mais tarde, no ano passado, o agora com 53 anos de Saalfelden subiu ao degrau mais alto do pódio pela segunda vez.

O segundo austríaco a ser selecionado pela AMF não é Charly Ebner, que entretanto recebeu um wildcard permanente para o Campeonato do Mundo, mas sim Martin Posch, de Weissenbach, que ainda não conseguiu ganhar experiência de corrida esta época.

Em Sanok, quatro alemães vão partir, embora a DMSB só tenha atribuído três lugares de partida. Tal como no passado, isto deve-se ao facto de Luca Bauer ter conduzido com uma licença da federação italiana desde o início da sua carreira e ter sido, por isso, nomeado como "italiano".

O piloto da Alta Baviera, de 25 anos, saiu da sombra do pai, Günther Bauer, desde o vice-campeonato europeu em Sanok 2023 e da medalha do Campeonato do Mundo em Inzell. Juntamente com Zorn, que tem 28 anos de idade, o bávaro é o principal candidato ao título.

A DMSB considera sempre para o Campeonato da Europa os atletas que não chegam ao Campeonato do Mundo e, por isso, nomeou os bávaros Franz Mayerbüchler, Maximilian Niedermaier e o único patinador de Hesse, Marc Geyer. Os três devem ficar satisfeitos com os lugares a meio da tabela. O pessoal mais interessante é Maximilian Niedermaier, que não deve ser confundido com o seu primo Max Niedermaier. Ele está a aventurar-se em terreno internacional pela primeira vez.

Entre os escandinavos, o medalhista de bronze de 2023, Jimmy Olsen, que tem estado em grande forma na Superliga sueca, é, sem dúvida, um dos favoritos. E há um "azarão", um finlandês que nunca competiu a nível internacional: Heikki Huusko (30), patinador de pista e de gelo desde o ano passado, que se sagrou vice-campeão finlandês no fim de semana passado, apesar de uma queda.

As duas provas do Campeonato da Europa de 24 e 25 de fevereiro, cujos pontos serão somados, terão início às 14 horas no estádio de gelo artificial de Blonie. Até ao momento, não se sabia se uma estação de televisão polaca iria transmitir em direto.

Lista de partidas Campeonato da Europa de Velocidade no Gelo Sanok/PL:

1 Franz Mayerbüchler (D)

2 Jimmy Olsen (S)

3 Heikki Huusko (FIN)

4 Marc Geyer (D)

5 Lukas Hutla (CZ)

6 Michal Knapp (PL)

7 Joakim Söderström (S)

8 Andrej Divis (CZ)

9 Luca Bauer (D)

10 Jasper Iwema (NL)

11 Sebastian Reitsma (NL)

12 Franz Zorn (A)

13 Jimmy Hörnell (S)

14 Max Koivula (FIN)

15 Maximilian Niedermaier (D)

16 Martin Posch (A)

Res. 17 Radek Hutla (CZ)