CE de speedway sur glace : plus de favoris - deux fois Niedermaier

En fait, les responsables du DMSB avaient convenu que, comme les années précédentes, les pilotes qui ne participent pas aux qualifications pour les championnats du monde ou qui y sont éliminés seraient mis à contribution lors des championnats d'Europe, afin de permettre au plus grand nombre possible de pilotes d'acquérir de l'expérience en course. C'est pourquoi Franz Mayerbüchler, Maximilian Niedermaier (cousin de Max Niedermaier) et Marc Geyer avaient obtenu les trois places de départ de la fédération. Luca Bauer ne compte pas pour le DMSB - le vice-champion d'Europe court cette année encore avec une licence de la FMI italienne.

Le week-end dernier, le Hessois Marc Geyer a dû annuler sa participation en raison d'une infection grippale. Cependant, ce n'est pas Benedikt Monn, qui avait été malencontreusement éliminé à Örnsköldsvik, qui a été nommé en remplacement, mais le vainqueur des qualifications pour les championnats du monde, Max Niedermaier.

Le nombre de prétendants au titre s'est donc accru d'un nom supplémentaire : Max Niedermaier, âgé (encore) de 35 ans, s'est montré dans une forme éblouissante lors des courses de la Superligue suédoise, après une certaine période de rodage, et lors des qualifications pour les championnats du monde.

Outre le tenant du titre Franky Zorn et le vice-président Luca Bauer, la star montante Heikki Huusko, Finlandais de 30 ans originaire de Jyväskylä, fait désormais définitivement partie des favoris, après avoir remporté le week-end dernier le championnat nordique devant Stefan Svensson, Jimmy Olsen et Max Koivula. Avec Max Niedermaier et Olsen, le nombre de candidats à la victoire s'élève à au moins cinq.

Une anecdote : dans la liste de départ du promoteur polonais Speedway Events, le numéro 15 porte désormais le nom de "Maximilian Niedermaier junior". Apparemment, le "petit Max" est considéré comme le fils du numéro 4, alors qu'en réalité, Max Niedermaier est le "junior", à savoir le fils de l'ancien champion du monde allemand par équipe Max Niedermaier senior.

Les courses à Sanok débuteront les deux jours à 14 heures. L'entraînement aura lieu le vendredi 23 février, également à partir de 14 heures. Les portes du stade ouvrent à chaque fois à 12h30.

Les billets sont disponibles en nombre suffisant aux guichets à partir de 59 zl (environ 14 euros).

Liste de départ CE de speedway sur glace 2024 Sanok/PL :

1 Franz Mayerbüchler (D)

2 Jimmy Olsen (S)

3 Heikki Huusko (FIN)

4 Max Niedermaier (D)

5 Lukas Hutla (CZ)

6 Michal Knapp (PL)

7 Joakim Söderström (S)

8 Andrej Divis (CZ)

9 Luca Bauer (D)

10 Jasper Iwema (NL)

11 Sebastian Reitsma (NL)

12 Franz Zorn (A)

13 Jimmy Hörnell (S)

14 Max Koivula (FIN)

15 Maximilian Niedermaier (D)

16 Martin Posch (A)

Res. 17 Radek Hutla (CZ)