Campionato europeo di velocità su ghiaccio: altri favoriti - Niedermaier due volte

Il Campionato Europeo di Ice Speedway di questo fine settimana a Sanok, in Polonia, era già ben fornito di favoriti, nonostante l'assenza dei piloti russi. Ora ce n'è uno in più: Max Niedermaier sostituisce Marc Geyer, malato.

I responsabili della DMSB avevano infatti deciso che, come negli anni precedenti, ai piloti che non avevano partecipato alle qualificazioni per il Campionato del Mondo o che erano stati eliminati, sarebbe stata data una possibilità nel Campionato Europeo, in modo da dare al maggior numero possibile di piloti la possibilità di fare pratica nelle gare. Franz Mayerbüchler, Maximilian Niedermaier (cugino di Max Niedermaier) e Marc Geyer hanno quindi ricevuto i tre posti di partenza dall'associazione. Luca Bauer non conta per la DMSB: il secondo classificato al Campionato europeo gareggia anche quest'anno con una licenza della FMI italiana.

Lo scorso fine settimana, Marc Geyer dell'Assia ha dovuto cancellare la sua partenza a causa di un'infezione influenzale. Tuttavia, non è stato Benedikt Monn, che purtroppo è stato eliminato a Örnsköldsvik, ma il vincitore della qualificazione al Campionato del Mondo, Max Niedermaier.

Questo aggiunge un altro nome alla lista dei contendenti al titolo: Il 35enne Max Niedermaier ha dimostrato di essere in forma smagliante nelle gare della Super League svedese dopo un certo periodo di avviamento e nelle qualificazioni al Campionato del Mondo.

Oltre al campione in carica Franky Zorn e al secondo classificato Luca Bauer, l'astro nascente Heikki Huusko, il trentenne finlandese di Jyväskylä, è ora sicuramente uno dei favoriti dopo aver vinto il Campionato Nordico lo scorso fine settimana davanti a Stefan Svensson, Jimmy Olsen e Max Koivula. Con Max Niedermaier e Olsen, il numero dei contendenti alla vittoria è salito ad almeno cinque.

Una nota a margine: nella lista di partenza del promotore polacco Speedway Events, il numero 15 è ora indicato con il nome di "Maximilian Niedermaier jun.". A quanto pare si pensa che il "piccolo Max" sia il figlio del numero 4, ma in realtà Max Niedermaier è il "junior", ovvero il figlio dell'ex campione del mondo a squadre tedesco Max Niedermaier senior.

Le gare a Sanok iniziano alle 14.00 in entrambi i giorni. L'allenamento è previsto per venerdì 23 febbraio, sempre dalle 14.00. I cancelli dello stadio si apriranno alle 12.30.

I biglietti sono disponibili presso i botteghini a partire da 59 zl (circa 14 euro).

Lista di partenza Campionato europeo di velocità su ghiaccio 2024 Sanok/PL:

1 Franz Mayerbüchler (D)

2 Jimmy Olsen (S)

3 Heikki Huusko (FIN)

4 Max Niedermaier (D)

5 Lukas Hutla (CZ)

6 Michal Knapp (PL)

7 Joakim Söderström (S)

8 Andrej Divis (CZ)

9 Luca Bauer (D)

10 Jasper Iwema (NL)

11 Sebastian Reitsma (NL)

12 Franz Zorn (A)

13 Jimmy Hörnell (S)

14 Max Koivula (FIN)

15 Maximilian Niedermaier (D)

16 Martin Posch (A)

Res. 17 Radek Hutla (CZ)