Campeonato Europeu de Velocidade no Gelo: Mais favoritos - Niedermaier duas vezes

Os responsáveis da DMSB tinham acordado que, tal como nos anos anteriores, os pilotos que não estivessem nas eliminatórias do Campeonato do Mundo ou que fossem eliminados, teriam uma oportunidade no Campeonato da Europa, de modo a dar prática de corrida ao maior número possível de pilotos. Assim, Franz Mayerbüchler, Maximilian Niedermaier (primo de Max Niedermaier) e Marc Geyer receberam os três lugares de partida da associação. Luca Bauer não conta para a DMSB - o segundo classificado do Campeonato da Europa volta a correr este ano com uma licença da FMI italiana.

No fim de semana passado, Marc Geyer, de Hesse, teve de cancelar a sua partida devido a uma infeção gripal. No entanto, não foi Benedikt Monn, que infelizmente foi eliminado em Örnsköldsvik, mas sim o vencedor da qualificação para o Campeonato do Mundo, Max Niedermaier.

Este facto acrescenta mais um nome à lista de candidatos ao título: Max Niedermaier, (ainda) com 35 anos, demonstrou estar em grande forma nas corridas da Superliga Sueca, após um certo tempo de arranque, e nas eliminatórias do Campeonato do Mundo.

Juntamente com o atual campeão Franky Zorn e o segundo classificado Luca Bauer, a estrela em ascensão Heikki Huusko, o finlandês de 30 anos de Jyväskylä, é agora definitivamente um dos favoritos, depois de ter vencido o Campeonato Nórdico no fim de semana passado, à frente de Stefan Svensson, Jimmy Olsen e Max Koivula. Com Max Niedermaier e Olsen, o número de candidatos à vitória aumentou para, pelo menos, cinco.

Uma nota: na lista de partidas do promotor polaco Speedway Events, o número 15 tem agora o nome de "Maximilian Niedermaier jun.". Aparentemente, pensa-se que o "pequeno Max" é o filho do número de partida 4, mas Max Niedermaier é de facto o "júnior", ou seja, o filho do antigo campeão do mundo de equipas alemão Max Niedermaier sénior.

As corridas em Sanok começam às 14 horas nos dois dias. Os treinos realizam-se na sexta-feira, 23 de fevereiro, também a partir das 14 horas. Os portões do estádio abrem às 12h30.

Existem muitos bilhetes disponíveis nas bilheteiras a partir de 59 zl (cerca de 14 euros).

Lista de partidas do Campeonato da Europa de Velocidade no Gelo 2024 Sanok/PL:

1 Franz Mayerbüchler (D)

2 Jimmy Olsen (S)

3 Heikki Huusko (FIN)

4 Max Niedermaier (D)

5 Lukas Hutla (CZ)

6 Michal Knapp (PL)

7 Joakim Söderström (S)

8 Andrej Divis (CZ)

9 Luca Bauer (D)

10 Jasper Iwema (NL)

11 Sebastian Reitsma (NL)

12 Franz Zorn (A)

13 Jimmy Hörnell (S)

14 Max Koivula (FIN)

15 Maximilian Niedermaier (D)

16 Martin Posch (A)

Res. 17 Radek Hutla (CZ)