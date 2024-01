Luca Bauer: "Sólo dependía de mí"

El equipo de Luca Bauer viajó a Suecia por primera vez en diciembre. Tradicionalmente en Östersund, el bávaro se enfrentó por primera vez a la resbaladiza pista. En los tiempos en los que su padre Günther, el piloto de speedway sobre hielo más laureado de Alemania, aún pilotaba, se realizaban exhaustivos entrenamientos en Östersund al comienzo de la nueva temporada.

Tras la primera sesión de entrenamientos, el equipo Bauer regresó a casa, a Reit im Winkl, para realizar los últimos ajustes en la puesta a punto de la moto, recoger los regalos bajo el árbol de Navidad y reponer las existencias de piezas de repuesto antes de partir de nuevo hacia Escandinavia. La Superliga sueca comenzó con tres carreras.

"Los resultados de las primeras carreras fueron desiguales", dijo el subcampeón de Europa. "La primera carrera no fue mal con nueve puntos, la segunda con 13 puntos fue más de mi agrado. La tercera carrera fue desastrosa, con sólo cuatro puntos. Todo ha sido culpa mía. Mis motos funcionan perfectamente, pero ese día no me funcionó nada".

Antes de que empiecen las carreras internacionales de preparación, el próximo fin de semana se disputarán las dos últimas carreras de la Superliga en Gävle y Bollnäs. "Revisaremos las motos y volveremos a atacar", dice Bauer.

La temporada 2023 fue la más exitosa del crack alemán de la velocidad sobre hielo hasta la fecha, al ganar la plata en el Campeonato de Europa. También se quedó a las puertas de una medalla mundialista en el GP de Inzell.

Este año, el técnico especializado en mecatrónica del automóvil volverá a centrarse en las carreras en el "salón" de su padre. El GP de Alemania se celebrará en el Max Aicher Arena de Inzell del 22 al 24 de marzo, donde se pondrán en juego los primeros puntos del Campeonato del Mundo antes de que se entreguen las medallas mundialistas en Heerenveen a principios de abril.