Luca Bauer: "È dipeso solo da me".

Il team di Luca Bauer si è recato in Svezia per la prima volta a dicembre. Tradizionalmente a Östersund, il bavarese ha affrontato per la prima volta la pista scivolosa. Quando suo padre Günther, il pilota di speedway su ghiaccio di maggior successo in Germania, era ancora in sella, all'inizio della nuova stagione si svolgevano test approfonditi a Östersund.

Dopo la prima sessione di allenamento, il Team Bauer è tornato a casa, a Reit im Winkl, per apportare le ultime modifiche all'assetto della moto, raccogliere i regali sotto l'albero di Natale e rifornire le scorte di ricambi prima di ripartire per la Scandinavia. All'inizio della Super League svedese si sono disputate tre gare.

"I risultati delle prime gare sono stati contrastanti", ha detto il vicecampione europeo. "La prima gara non è andata male con nove punti, la seconda con 13 punti è stata più di mio gradimento. La terza gara è stata disastrosa, con soli quattro punti. È stata tutta colpa mia. Le mie moto funzionano perfettamente, ma quel giorno non mi è andata bene".

Prima dell'inizio delle gare internazionali, il prossimo fine settimana si svolgeranno le due gare finali della Superliga a Gävle e Bollnäs. "Controlleremo le moto e attaccheremo di nuovo", dice Bauer.

La stagione 2023 è stata la più ricca di successi per il crack tedesco dello speedway su ghiaccio, che ha conquistato l'argento ai Campionati europei. Ha anche mancato di poco una medaglia ai Campionati del Mondo nel GP di Inzell.

Quest'anno, il tecnico meccatronico di formazione automobilistica si concentrerà nuovamente sulle gare nel "salotto" di suo padre. Il GP di Germania si svolgerà nella Max Aicher Arena di Inzell dal 22 al 24 marzo, dove saranno in palio i primi punti per il Campionato del Mondo prima dell'assegnazione delle medaglie a Heerenveen all'inizio di aprile.