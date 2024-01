Luca Bauer: "Só dependia de mim"

Luca Bauer começou a época de 2024 de velocidade no gelo com desempenhos flutuantes e vai correr pelo Östersund na liga sueca.

A equipa de Luca Bauer viajou para a Suécia pela primeira vez em dezembro. Tradicionalmente, em Östersund, o bávaro entrou pela primeira vez na pista escorregadia. No tempo em que o seu pai Günther, o mais bem sucedido piloto de velocidade no gelo da Alemanha, ainda pilotava, foram efectuados testes exaustivos em Östersund no início da nova época.

Após a primeira sessão de treinos, a Equipa Bauer regressou a casa, em Reit im Winkl, para fazer os últimos ajustes na configuração da moto, recolher os presentes debaixo da árvore de Natal e reabastecer o stock de peças sobresselentes antes de partir novamente para a Escandinávia. No início da Superliga Sueca, realizaram-se três corridas.

"Os resultados das primeiras corridas foram mistos", disse o vice-campeão europeu. "A primeira corrida não correu mal com nove pontos, a segunda com 13 pontos foi mais do meu agrado. A terceira corrida foi desastrosa, com apenas quatro pontos. A culpa é toda minha. As minhas motos estão a funcionar perfeitamente, mas nada funcionou para mim nesse dia".

Antes do início das corridas internacionais de preparação, as duas corridas finais da Superliga terão lugar no próximo fim de semana em Gävle e Bollnäs. "Vamos verificar as bicicletas e atacar novamente", diz Bauer.

A temporada de 2023 foi a mais bem-sucedida até à data para o craque alemão da pista de gelo, que conquistou a prata no Campeonato da Europa. Também falhou por pouco uma medalha no Campeonato do Mundo no GP de Inzell.

Este ano, o técnico formado em mecatrónica automóvel vai voltar a concentrar-se nas corridas na "sala de estar" do seu pai. O GP da Alemanha terá lugar na Max Aicher Arena, em Inzell, de 22 a 24 de março, onde serão disputados os primeiros pontos do Campeonato do Mundo antes da atribuição das medalhas do Campeonato do Mundo em Heerenveen, no início de abril.