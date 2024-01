Speedway sobre hielo: Markus Jell, firme en el Campeonato del Mundo - Simon, fuera

Markus Jell no estará en las eliminatorias del Campeonato del Mundo de Velocidad sobre Hielo de este fin de semana, a pesar de haber sido inicialmente cabeza de serie. El motivo es que el bávaro sustituirá a Harald Simon en el Campeonato del Mundo.

Tras la conclusión de la Liga Sueca de Velocidad sobre Hielo, la furgoneta y las motos de Markus Jell se quedaron en el lejano norte mientras el piloto volaba a casa. En ese momento, el campeón alemán y sexto clasificado del Campeonato del Mundo de 2023 seguía asumiendo que tendría que competir en la ronda preliminar del Campeonato del Mundo en Örnsköldsvik el próximo fin de semana para poder clasificarse para el Campeonato del Mundo de 2024. Dado que el austriaco Harald Simon no participará en el Campeonato del Mundo de 2024, como se anunció tras las pruebas del Campeonato del Mundo celebradas en Inzell el año pasado, Jell será uno de los cinco lugers cabezas de serie para el Gran Premio.

"Por supuesto, estoy contento de haber sido cabeza de serie", declaró Jell, comentando el hecho de que definitivamente participará en los Campeonatos del Mundo junto al Campeón del Mundo Martin Haarahiltunen, Franz Zorn, Luca Bauer y Niclas Svensson. "Por otro lado, es una pena porque es otra carrera menos. Pero es una apuesta segura, porque siempre puede pasar algo en la clasificación".

Como Markus Jell puede renunciar ahora al viaje a Suecia, Christian Platzer, que estará in situ como Team Principal del Inn Isar Racing Team para apoyar al piloto del equipo Max Niedermaier, llevará el equipo del bávaro a casa. "Volaremos de vuelta el jueves, tomaremos el tren a Gävle y luego los tres llevaremos el autobús de Markus Jell de vuelta, porque no lo necesitaremos allí de momento", dice Platzer.

A continuación, el equipo de Jell se someterá a una revisión completa como preparación para los Campeonatos del Mundo. Antes de las carreras del Campeonato del Mundo en Inzell, en marzo, también habrá algo más de entrenamiento. "Todavía no sabemos muy bien adónde vamos, pero probablemente volvamos a Suecia", revela a SPEEDWEEK.com el piloto de 41 años, que quiere trabajar de carrera en carrera en el Campeonato del Mundo. "Voy a dar el cien por cien, sumar todos los puntos posibles y pilotar cada carrera al máximo, para luego sumar al final".

El jefe de equipo Platzer y el piloto Markus Jell coinciden en lamentar que Harald Simon no vaya a tomar la salida. "Todos esperábamos que volviera a correr", dice Platzer. "Así que tenemos un ojo que ríe y otro que llora, uno se va y otro entra. Es una pena por Harry, pero su estado físico no se lo permite. Sin embargo, esperamos que no cuelgue del todo las botas de speedway sobre hielo y que se quede con nosotros en el equipo; esperamos que vuelva."

Jell también rinde homenaje al medallista de bronce del Campeonato del Mundo del año pasado: "Harry y yo crecimos juntos muy bien cuando estábamos juntos en el equipo y seguimos en contacto muchas veces en verano. Espero que vuelva cuando esté de nuevo en forma. Creo que preferiría pilotar él que ser un espectador en las gradas".