Speedway sur glace : Markus Jell fermement installé dans le championnat du monde - Simon éliminé

Après la fin de la ligue suédoise de speedway sur glace, la camionnette et les motos de Markus Jell sont restées dans le Grand Nord, tandis que le pilote s'est envolé pour son pays. Le champion d'Allemagne et sixième du championnat du monde 2023 partait alors encore du principe qu'il devait disputer le week-end prochain la phase préliminaire du championnat du monde à Örnsköldsvik pour se qualifier pour le championnat du monde 2024. Comme l 'Autrichien Harald Simon ne participera pas aux Championnats du monde 2024, comme il l'avait annoncé après les courses de championnat du monde d'Inzell l'année dernière, Jell rejoint les cinq coureurs sélectionnés pour le Grand Prix.

"Je suis bien sûr heureux d'être directement fixé dans le peloton", a commenté Jell, qui sera certainement présent au championnat du monde aux côtés du champion du monde Martin Haarahiltunen, Franz Zorn, Luca Bauer et Niclas Svensson. "D'un autre côté, c'est dommage parce que c'est à nouveau une course en moins. En revanche, c'est une valeur sûre, car il peut toujours se passer quelque chose lors d'une qualification".

Comme Markus Jell peut désormais s'offrir le voyage en Suède, Christian Platzer, qui sera sur place en tant que chef d'équipe de l'Inn Isar Racing Team pour soutenir le pilote d'équipe Max Niedermaier, ramènera le matériel du Bavarois à la maison. "Jeudi, nous reprendrons l'avion, puis nous prendrons le train pour Gävle et nous ramènerons à trois le bus de Markus Jell, car nous n'en aurons plus besoin pour le moment", explique Platzer.

L'équipement de Jell sera ensuite soumis à un service complet en vue des championnats du monde. Avant que les courses des CM ne commencent en mars à Inzell, on s'entraînera encore une fois. "Nous ne savons pas encore où nous irons, mais probablement de nouveau en Suède", a révélé l'homme de 41 ans à SPEEDWEEK.com, qui veut travailler de course en course dans le cadre du championnat du monde. "Je vais me donner à 100 pour cent, prendre autant de points que possible et courir chaque manche à fond, à la fin on fera le compte".

Ce sur quoi le chef d'équipe Platzer et le pilote Markus Jell sont d'accord, c'est sur le fait qu'ils regrettent que Harald Simon ne prenne pas le départ. "Nous espérions tous qu'il partirait à nouveau", explique Platzer. "Nous avons donc un œil qui rit et un œil qui pleure, un qui sort et un qui entre à la place. C'est dommage pour Harry, mais son état physique ne le permet pas. Nous espérons toutefois qu'il ne raccrochera pas complètement les patins et qu'il restera avec nous dans l'équipe - nous espérons qu'il reviendra".

Jell rend également hommage au troisième des championnats du monde de l'année dernière : "Harry et moi avons bien grandi ensemble lorsque nous étions dans l'équipe, et nous avons aussi beaucoup de contacts en été. J'espère qu'il reviendra quand il sera en forme. Je suppose qu'il préfère conduire lui-même plutôt que d'être spectateur dans les tribunes".