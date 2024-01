Speedway su ghiaccio: Markus Jell saldamente nel Campionato del Mondo - Simon out

Markus Jell non fa parte della formazione per le qualificazioni del Campionato del Mondo di velocità su ghiaccio di questo fine settimana, nonostante fosse originariamente selezionato per l'evento. Il motivo è che il bavarese passerà al Campionato del Mondo al posto di Harald Simon.

Dopo la conclusione della Swedish Ice Speedway League, il furgone e le moto di Markus Jell sono rimasti nell'estremo nord mentre il pilota è volato a casa. A questo punto, il campione tedesco e sesto classificato del Campionato del Mondo 2023 era ancora convinto di dover partecipare alle eliminatorie del Campionato del Mondo a Örnsköldsvik il prossimo fine settimana per qualificarsi al Campionato del Mondo 2024. Poiché l'austriaco Harald Simon non parteciperà ai Campionati del Mondo 2024, come annunciato dopo le gare del Campionato del Mondo di Inzell dello scorso anno, Jell sarà una delle cinque teste di serie del Grand Prix.

"Naturalmente sono felice di essere stato inserito tra le teste di serie", ha dichiarato Jell, commentando il fatto che parteciperà sicuramente ai Campionati del Mondo insieme al campione del mondo Martin Haarahiltunen, Franz Zorn, Luca Bauer e Niclas Svensson. "D'altra parte, è un peccato perché è un'altra gara in meno. Ma è una scommessa sicura, perché in qualifica può sempre succedere qualcosa".

Poiché Markus Jell può rinunciare al viaggio in Svezia, Christian Platzer, che sarà sul posto come Team Principal dell'Inn Isar Racing Team per supportare il pilota Max Niedermaier, riporterà a casa l'attrezzatura del bavarese. "Torneremo in aereo giovedì, poi prenderemo il treno per Gävle e poi tutti e tre riporteremo indietro il bus di Markus Jell, perché per il momento non ci servirà più", dice Platzer.

L'attrezzatura di Jell sarà poi sottoposta a una manutenzione completa in vista dei Campionati del Mondo. Prima delle gare del Campionato del Mondo a Inzell, in marzo, ci sarà anche un ulteriore allenamento. "Non sappiamo ancora bene dove andremo, ma probabilmente torneremo in Svezia", ha rivelato a SPEEDWEEK.com il 41enne, che vuole lavorare di gara in gara nel Campionato del Mondo. "Darò il 100 per cento, prenderò più punti possibili e correrò ogni gara al massimo, per poi tirare le somme alla fine".

Il boss del team Platzer e il pilota Markus Jell concordano sul fatto che sono dispiaciuti che Harald Simon non sarà al via. "Speravamo tutti che avrebbe corso di nuovo", dice Platzer. "Quindi abbiamo un occhio che ride e uno che piange, uno che se ne va e uno che arriva. È un peccato per Harry, ma le sue condizioni fisiche non glielo permettono. Tuttavia, speriamo che non appenda completamente le scarpe da speedway su ghiaccio e che rimanga con noi in squadra - speriamo che torni".

Anche Jell rende omaggio al bronzo iridato dello scorso anno: "Harry e io siamo cresciuti bene insieme quando eravamo in squadra e ci sentiamo ancora spesso in estate. Spero che torni quando sarà di nuovo in forma. Credo che preferisca guidare lui stesso piuttosto che essere uno spettatore in tribuna".