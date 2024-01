Speedway no gelo: Markus Jell firme no Campeonato do Mundo - Simon fora

Markus Jell está ausente do alinhamento para as eliminatórias do Campeonato do Mundo de Ice Speedway deste fim de semana, apesar de ter sido inicialmente selecionado para o evento. A razão para tal é que o bávaro vai entrar no campo do Campeonato do Mundo no lugar de Harald Simon.

Após a conclusão da Swedish Ice Speedway League, a carrinha e as motos de Markus Jell permaneceram no extremo norte enquanto o piloto voava para casa. Nesta altura, o campeão alemão e sexto classificado do Campeonato do Mundo de 2023 ainda assumia que teria de competir na ronda preliminar do Campeonato do Mundo em Örnsköldsvik, no próximo fim de semana, para se qualificar para o Campeonato do Mundo de 2024. Uma vez que o austríaco Harald Simon não vai participar no Campeonato do Mundo de 2024, como foi anunciado após as provas do Campeonato do Mundo em Inzell, no ano passado, Jell será um dos cinco lugers apurados para o Grande Prémio.

"É claro que estou feliz por ter sido selecionado diretamente para o campo", disse Jell, comentando o facto de que irá definitivamente participar no Campeonato do Mundo ao lado do Campeão do Mundo Martin Haarahiltunen, Franz Zorn, Luca Bauer e Niclas Svensson. "Por outro lado, é uma pena porque é mais uma corrida a menos. Mas é uma aposta segura, porque pode sempre acontecer alguma coisa na qualificação."

Como Markus Jell pode agora renunciar à viagem à Suécia, Christian Platzer, que estará no local como Chefe de Equipa da Inn Isar Racing Team para apoiar o piloto da equipa Max Niedermaier, trará o equipamento do bávaro para casa. "Na quinta-feira, voltamos de avião, apanhamos o comboio para Gävle e, depois, os três conduzimos o autocarro de Markus Jell de volta, porque, por enquanto, não vamos precisar dele", diz Platzer.

O equipamento de Jell será depois submetido a uma revisão completa, em preparação para o Campeonato do Mundo. Antes das provas do Campeonato do Mundo em Inzell, em março, haverá ainda mais alguns treinos. "Ainda não sabemos bem para onde vamos, mas provavelmente para a Suécia", revelou o piloto de 41 anos ao SPEEDWEEK.com, que quer trabalhar de corrida para corrida no Campeonato do Mundo. "Vou dar 100 por cento, conquistar o máximo de pontos possível e disputar todas as corridas ao máximo, e depois somar tudo no final."

O chefe de equipa Platzer e o piloto Markus Jell concordam que lamentam o facto de Harald Simon não ser titular. "Todos esperávamos que ele voltasse a correr", diz Platzer. "Por isso, temos um olho que ri e outro que chora, um está a sair e outro a entrar. É uma pena para o Harry, mas a sua condição física não o permite. No entanto, esperamos que ele não pendure completamente as suas botas de velocidade no gelo e que fique connosco na equipa - esperamos que ele volte."

Jell também presta homenagem ao medalhista de bronze do Campeonato do Mundo do ano passado: "O Harry e eu crescemos bem juntos quando estávamos na equipa e continuamos a ter muito contacto no verão. Espero que ele volte quando estiver novamente em forma. Acho que ele prefere conduzir ele próprio do que ser um espetador nas bancadas."