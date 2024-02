GP de speedway sur glace à Inzell : comment attirer de nouveaux fans

Trois jours de sport automobile de haut niveau sont à vivre dans le paisible village alpin : Du 22 au 24 mars, Inzell accueillera le coup d'envoi du GP de speedway sur glace, qui se compose cette année de quatre courses. Après les deux Grands Prix d'Inzell, le champion du monde sera désigné à Heerenveen en avril.

Avant les deux courses du samedi et du dimanche dans l'imposante Max-Aicher-Arena, l'entraînement du championnat du monde aura lieu le vendredi. La cerise sur le gâteau : l'entrée est gratuite.

"Nous voulons attirer de nouvelles personnes sur le circuit et espérons que beaucoup assisteront à l'entraînement dès vendredi", explique le chef d'Inzell, Kai Schmiedeknecht. "Les courses seront extrêmement passionnantes, nous sommes fiers qu'autant d'Allemands se soient qualifiés pour le Grand Prix".

Après que les cinq premiers de l'année précédente ont été sélectionnés pour la série de championnats du monde, huit autres participants sont connus après la course de qualification. Au centre de la Suède, Max Niedermaier a donné un signal d'alerte en terminant la qualification à la première place grâce à une performance solide. Hans Weber a lui aussi franchi l'obstacle haut la main, terminant quatrième, et fera tout pour se hisser le plus haut possible sur ses terres, après que l'ancien vice-champion du monde a dû jeter l'éponge l'année dernière pour cause de blessure.

Aux deux qualifiés s'ajoutent deux coureurs, Luca Bauer et Markus Jell. L'année dernière, le vice-champion d'Europe Bauer a frôlé la médaille en terminant quatrième aux championnats du monde. Jell a impressionné avec sa sixième place et est donc également tête de série, puisqu'il prend la place de Harald Simon, troisième aux championnats du monde, qui a mis fin à son illustre carrière en mars dernier.

Au moins un Allemand viendra s'ajouter à la liste à Inzell : Pour chaque week-end de GP, l'organisateur peut nommer une wild card journalière. "Nous faisons cela en fonction de qui obtient les deux wildcards permanentes de la FIM", explique Schmiedeknecht.



Ainsi, la liste des participants est presque complète, du moins officieusement.

Avant de terminer les préparatifs pour le méga-événement, le nouveau quatuor de direction, composé de Schmiedeknecht, Thomas Kunz, Daniel Fuchs et de la légende du speedway sur glace Günther Bauer, continuera à battre le tambour de la publicité lors de l'Imot à Munich. Une moto de speedway sur glace ne doit pas manquer à l'exposition, et ceux qui souhaitent s'asseoir sur la chaise de feu cloutée sont cordialement invités à se rendre dans la capitale bavaroise du 16 au 18 février.

La vente des billets pour les courses d'Inzell bat son plein, toutes les places assises sont déjà vendues. Les places debout sont encore disponibles en nombre suffisant, mais il est conseillé de réserver les billets au plus vite. Lors du Speedway sur glace d'Inzell, un nouveau système de billetterie sera mis en place, permettant aux visiteurs de commander en ligne en quelques minutes les places souhaitées, confortablement installés chez eux.

Sur www.eisspeedway-inzell.de, ils trouveront toutes les informations nécessaires ainsi que le lien vers le portail de billetterie.

Champ de participants au GP de speedway sur glace d'Inzell (non officiel) :

Martin Haarahiltunen (S)

Franz Zorn (A)

Luca Bauer (D)

Niclas Svensson (S)

Markus Jell (D)

Max Niedermaier (D)

Heikki Huusko (FIN)

Max Koivula (FIN)

Hans Weber (D)

Jimmy Olsen (S)

Jasper Iwema (NL)

Jimmy Hörnell (S)

Aki Ala-Rihimäki (FIN)

Wildcard d'organisateur - à déterminer

Wildcard permanente - à déterminer

Wildcard permanente - à déterminer

Réserviste 1 - à déterminer

Resverist 2 - encore ouvert