Ice Speedway GP Inzell: come attirare nuovi fan

Tre giorni di sport motoristici al massimo possono essere vissuti nel tranquillo villaggio alpino: Dal 22 al 24 marzo, a Inzell prenderà il via l'Ice Speedway GP, che quest'anno prevede quattro gare. Dopo i due Gran Premi di Inzell, il campione del mondo sarà incoronato a Heerenveen in aprile.

Prima delle due gare di sabato e domenica nell'imponente Max Aicher Arena, venerdì si svolgerà la sessione di allenamento del Campionato del Mondo. Una chicca: l'ingresso è gratuito.

"Vogliamo attirare nuove persone sulla pista e speriamo che molti vengano a vedere l'allenamento di venerdì", dice il capo di Inzell Kai Schmiedeknecht. "Le gare saranno estremamente emozionanti e siamo orgogliosi che così tanti tedeschi si siano qualificati per il Gran Premio".

Dopo che i primi cinque classificati dello scorso anno sono stati selezionati per il Campionato del Mondo, altri otto partecipanti sono stati selezionati dopo la gara di qualificazione. Nella Svezia centrale, Max Niedermaier ha dato l'esempio con una forte prestazione, concludendo le qualifiche al primo posto. Anche Hans Weber ha superato l'ostacolo con facilità, finendo quarto e farà del suo meglio per andare il più avanti possibile sul suolo di casa, dopo che l'ex vicecampione del mondo ha dovuto gettare la spugna l'anno scorso a causa di un infortunio.

Oltre ai due qualificati, Luca Bauer e Markus Jell sono i due corridori di riserva. L'anno scorso Bauer, secondo classificato in Europa, ha mancato di poco la medaglia, arrivando quarto ai Campionati del Mondo. Jell ha impressionato con un sesto posto ed è quindi anch'egli selezionato, in quanto prende il posto del bronzo mondiale Harald Simon, che ha concluso la sua illustre carriera lo scorso marzo.

Almeno un altro tedesco si unirà a loro a Inzell: Gli organizzatori possono nominare una wildcard di un giorno per ogni fine settimana del GP. "Dipendiamo da chi ottiene le due wildcard permanenti dalla FIM", dice Schmiedeknecht.



Ciò significa che il campo dei partecipanti è quasi completo, almeno in via non ufficiale.

Prima di ultimare i preparativi per il mega evento, il nuovo quartetto dirigenziale, composto da Schmiedeknecht, Thomas Kunz, Daniel Fuchs e dalla leggenda dello speedway su ghiaccio Günther Bauer, continuerà a fare pubblicità all'Imot di Monaco. All'esposizione non mancherà una moto da ice speedway e chiunque voglia provare la sedia antincendio dotata di punte è cordialmente invitato a venire nella capitale bavarese dal 16 al 18 febbraio.

La prevendita dei biglietti per le gare di Inzell è in pieno svolgimento e tutti i posti sono già esauriti. I posti in piedi sono ancora disponibili in numero sufficiente, ma è consigliabile assicurarsi i biglietti il prima possibile. Presso l'Ice Speedway di Inzell sarà attivo un nuovo sistema di biglietteria che consentirà ai visitatori di ordinare online i propri posti preferiti comodamente da casa in pochi minuti.

Tutte le informazioni e il link al portale dei biglietti sono disponibili sul sito www.eisspeedway-inzell.de.

Campo dei partecipanti Ice Speedway GP Inzell (non ufficiale):

Martin Haarahiltunen (S)

Franz Zorn (A)

Luca Bauer (D)

Niclas Svensson (S)

Markus Jell (D)

Max Niedermaier (D)

Heikki Huusko (FIN)

Max Koivula (FIN)

Hans Weber (D)

Jimmy Olsen (S)

Jasper Iwema (NL)

Jimmy Hörnell (S)

Aki Ala-Riihimäki (FIN)

Wildcard organizzatore - ancora aperta

Wildcard permanente - ancora aperta

Wildcard permanente - ancora aperta

Riservista 1 - ancora aperto

Riservista 2 - ancora aperto