Ice Speedway GP Inzell: Como atrair novos fãs

As duas primeiras finais do Campeonato do Mundo de Ice Speedway de 2024 terão lugar em Inzell, no final de março, e os participantes de língua alemã têm boas hipóteses de sucesso.

Três dias de desporto motorizado no seu melhor podem ser vividos na tranquila aldeia alpina: De 22 a 24 de março, o Ice Speedway GP, que este ano é composto por quatro corridas, terá início em Inzell. Após os dois Grandes Prémios em Inzell, o Campeão do Mundo será coroado em Heerenveen, em abril.

Antes das duas corridas de sábado e domingo na impressionante Max Aicher Arena, a sessão de treino do Campeonato do Mundo terá lugar na sexta-feira. E o melhor de tudo: a entrada é gratuita.

"Queremos atrair novas pessoas para a pista de corridas e esperamos que muitos venham assistir aos treinos de sexta-feira", afirma Kai Schmiedeknecht, diretor de Inzell. "As corridas serão extremamente emocionantes e estamos orgulhosos por tantos alemães se terem qualificado para o Grande Prémio."

Depois de os cinco primeiros do ano passado terem sido seleccionados para a série do Campeonato do Mundo, foram apurados mais oito participantes após a corrida de qualificação. No centro da Suécia, Max Niedermaier deu o exemplo com um forte desempenho ao terminar a qualificação em primeiro lugar. Hans Weber também ultrapassou o obstáculo com facilidade, terminando em quarto lugar e fará tudo o que estiver ao seu alcance para avançar o mais possível em casa, depois de o antigo vice-campeão do mundo ter tido de desistir no ano passado devido a uma lesão.

Para além dos dois qualificados, Luca Bauer e Markus Jell são os dois pilotos semeados. O vice-campeão europeu Bauer perdeu por pouco uma medalha no ano passado, terminando em quarto lugar no Campeonato do Mundo. Jell impressionou com um sexto lugar e, por isso, também está apurado, substituindo o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo, Harald Simon, que terminou a sua ilustre carreira em março último.

Pelo menos mais um alemão vai juntar-se a eles em Inzell: Os organizadores podem nomear um wildcard de um dia para cada fim de semana de GP. A organização pode nomear um wildcard de um dia para cada fim de semana de GP. "Fazemos isso depender de quem recebe os dois wildcards permanentes da FIM", diz Schmiedeknecht.



Isto significa que o campo de participantes está quase completo, pelo menos não oficialmente.

Antes de finalizar os preparativos para o mega evento, o novo quarteto de direção, composto por Schmiedeknecht, Thomas Kunz, Daniel Fuchs e a lenda da velocidade no gelo Günther Bauer, vai continuar a fazer publicidade no Imot em Munique. Uma mota de gelo não faltará na exposição e quem quiser experimentar a cadeira de fogo equipada com espigões está cordialmente convidado a deslocar-se à capital da Baviera de 16 a 18 de fevereiro.

A venda antecipada de bilhetes para as corridas em Inzell está a decorrer em pleno e todos os lugares já estão esgotados. Os lugares em pé ainda estão disponíveis em número suficiente, mas é aconselhável garantir os bilhetes o mais rapidamente possível. A pista de corridas de gelo de Inzell vai dispor de um novo sistema de venda de bilhetes, que permitirá aos visitantes encomendar os seus lugares preferidos online, no conforto do seu lar, em apenas alguns minutos.

Pode encontrar todas as informações adicionais e a ligação para o portal de bilhetes em www.eisspeedway-inzell.de.

Equipa de participantes Ice Speedway GP Inzell (não oficial):

Martin Haarahiltunen (S)

Franz Zorn (A)

Luca Bauer (D)

Niclas Svensson (S)

Markus Jell (D)

Max Niedermaier (D)

Heikki Huusko (FIN)

Max Koivula (FIN)

Hans Weber (D)

Jimmy Olsen (S)

Jasper Iwema (NL)

Jimmy Hörnell (S)

Aki Ala-Riihimäki (FIN)

Organizador Wildcard - ainda em aberto

Wildcard permanente - ainda em aberto

Wildcard permanente - ainda em aberto

Reserva 1 - ainda em aberto

Reservista 2 - ainda em aberto