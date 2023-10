Sin permiso: Eisspeedway Berlín, al borde de la extinción

En una carta de 29 de junio de 2023 de la Oficina del Distrito de Charlottenburg-Wilmersdorf, Departamento de Escuelas, Deportes, Educación Continua y Cultura, a la Eisspeedwayunion Berlin (ESU), que ha estado organizando el evento desde 2014, se informó a la ESU de que "... la Oficina del Distrito no tiene actualmente la intención de celebrar otro evento con la Eisspeedwayunion Berlin e.V., de concluir un nuevo contrato o de continuar cualquier contrato que pueda haber sido concluido." Al mismo tiempo, revocan la oferta de contrato realizada por última vez el 28 de febrero, lo que en conjunto no significa otra cosa que el golpe mortal para el tradicional evento.

Pero la ESU no se rinde. Después de que todas las conversaciones y ofertas para adaptar el calendario del evento resultaran infructuosas y de que las cartas quedaran en parte sin respuesta, la ESU se dirige actualmente a las autoridades de más alto nivel, así como a la opinión pública. Marco Hübner, el nuevo 2º presidente, afirma: "Necesitamos cierto tiempo de antelación para un acontecimiento de estas dimensiones y ahora estamos intentando hacernos oír por otras vías. Somos una asociación registrada en Berlín y estamos hablando de un evento que existe desde hace 48 años. Tenemos un mandato de la federación mundial de motociclismo FIM para volver a organizar una carrera del campeonato del mundo el año que viene, lo cual no es posible tal y como están las cosas en este momento. Por eso pedimos a la oficina responsable que nos asigne una sede adecuada en la ciudad de Berlín, a la que tenemos derecho legalmente como club berlinés".

La incomprensión de la ESU ante este golpe imprevisible también creció desmesuradamente porque el Estadio de Hielo Horst Dohm había sido recientemente renovado y modernizado a fondo con grandes cantidades de dinero de los contribuyentes. Por ejemplo, se instaló un nuevo sistema de preparación del hielo, que debería reducir significativamente los costes energéticos de su construcción. Asimismo, se renovó el sistema de megafonía y se adquirió una nueva pantalla LED, que no tiene sentido sólo para el patinaje sobre hielo público. Hübner también señala que el patinaje sobre hielo utiliza metanol y que este deporte es neutro en emisiones de CO2.

Además de a la opinión pública, la ESU se dirige ahora también por escrito al alcalde de Berlín, con la esperanza de que pueda cambiar las cosas. "Desgraciadamente, nos vemos obligados a dar un paso más porque nos han acorralado de esta manera. Hemos llegado al punto de que si no conseguimos una sede, tendremos que disolver la asociación. Una asociación sólo puede existir si entra dinero para cubrir todos los gastos de funcionamiento", afirma Hübner. También señala que el acontecimiento, siempre muy concurrido, representa un gran valor añadido para Berlín, tanto en términos de imagen como económicos. Ciclistas internacionales, miembros de equipos, funcionarios, etc., pero sobre todo miles de espectadores, pernoctan, consumen todo tipo de cosas y generan ingresos por visitas turísticas. ¿Ahora todo eso ya no se quiere?