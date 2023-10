Aucune autorisation n'a été accordée : Le Speedway sur glace de Berlin sur le point de disparaître

La course de speedway sur glace a lieu depuis 1975 au stade Horst Dohm dans le quartier berlinois de Charlottenburg-Wilmersdorf. Les 3 et 4 mars 2023, l'événement s'est déroulé pour la 48e fois, mais il est temps d'y mettre un terme.

Dans une lettre du 29 juin 2023 adressée à l'Eisspeedwayunion Berlin (ESU), organisatrice de l'événement depuis 2014, l'arrondissement de Charlottenburg-Wilmersdorf, département de l'école, du sport, de la formation continue et de la culture, a informé celle-ci que "... l'arrondissement n'a actuellement pas l'intention d'organiser une autre manifestation avec l'Eisspeedwayunion Berlin e.V., de conclure un nouveau contrat ou de poursuivre un contrat éventuellement conclu". En même temps, on révoque la dernière offre de contrat établie le 28 février, ce qui, tout bien considéré, ne signifie rien d'autre que le coup de grâce pour cette manifestation traditionnelle.

Mais l'UES ne renonce pas. Après que tous les entretiens et offres pour un déroulement adapté de la manifestation soient restés sans résultat et que les lettres soient en partie restées sans réponse, l'UES s'adresse actuellement aux instances supérieures ainsi qu'au public. Marco Hübner, le nouveau deuxième président depuis quelque temps, déclare à ce sujet : "Nous avons besoin d'un certain temps de préparation pour un événement de cette dimension et nous essayons maintenant de nous faire entendre par d'autres moyens. Nous sommes une association berlinoise enregistrée et nous parlons d'une manifestation qui existe depuis 48 ans. Pour l'année prochaine, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) nous a demandé d'organiser à nouveau une manche du championnat du monde, ce qui n'est pas possible en l'état actuel des choses. C'est pourquoi nous exigeons de l'office compétent l'attribution d'une surface d'accueil correspondante dans la ville de Berlin, ce qui nous revient de droit en tant qu'association berlinoise".

L'incompréhension face à ce coup de massue imprévisible a pris une ampleur démesurée au sein de l'ESU, d'autant plus que la patinoire Horst Dohm a récemment fait l'objet d'une rénovation et d'une modernisation coûteuses, financées par l'argent des contribuables. Ainsi, une nouvelle installation de préparation de la glace a été mise en place, ce qui devrait permettre de réduire considérablement les coûts énergétiques liés à la construction de la glace. De même, le système de haut-parleurs a été renouvelé et un nouveau mur d'affichage à LED a été acheté, ce qui n'a aucun sens pour le patinage en public seul. En outre, Hübner rappelle que le speedway sur glace utilise du méthanol et que ce sport est neutre en termes de CO2.

En plus de s'adresser au public, l'UES a également écrit au maire de Berlin dans l'espoir qu'il puisse faire bouger les choses. "Malheureusement, nous sommes obligés de continuer à nous tourner vers lui, car nous avons été acculés de la sorte. Nous en sommes arrivés au point où, si nous n'obtenons pas de lieu de manifestation, nous devrons dissoudre l'association. Une association ne peut exister que si elle reçoit de l'argent pour couvrir tous les frais courants", constate Hübner. Il fait également remarquer que l'événement, qui attire toujours beaucoup de monde, représente une grande valeur ajoutée pour Berlin, tant en termes d'image que de finances. Des coureurs internationaux, des membres de l'équipe, des fonctionnaires, etc., mais surtout des milliers de spectateurs, ont passé la nuit, ont consommé toutes sortes de choses et ont fait du chiffre d'affaires en faisant du tourisme. On ne veut plus de tout cela ?