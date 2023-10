Nessun permesso: Eisspeedway Berlin sull'orlo dell'estinzione

La gara di speedway su ghiaccio nello stadio Horst Dohm, nel quartiere berlinese di Charlottenburg-Wilmersdorf, si tiene dal 1975. Il 3-4 marzo 2023, l'evento si è tenuto per la 48a volta, ma ora sta per giungere al termine.

In una lettera del 29 giugno 2023 dell'Ufficio distrettuale di Charlottenburg-Wilmersdorf, Dipartimento per le scuole, lo sport, la formazione continua e la cultura, all'Eisspeedwayunion Berlin (ESU), che organizza l'evento dal 2014, l'ESU è stata informata che "... l'Ufficio distrettuale non intende attualmente organizzare un altro evento con l'Eisspeedwayunion Berlin e.V., né stipulare un nuovo contratto o continuare un contratto eventualmente già stipulato". Allo stesso tempo, l'Ufficio distrettuale revoca l'offerta di contratto presentata il 28 febbraio scorso, il che significa che l'evento tradizionale è morto.

Ma l'ESU non si arrende. Dopo che tutte le trattative e le offerte per un adattamento del programma dell'evento sono rimaste infruttuose e le lettere in parte senza risposta, l'ESU si sta rivolgendo alle autorità di livello superiore e al pubblico. Marco Hübner, il nuovo secondo presidente, afferma: "Abbiamo bisogno di un certo anticipo per un evento di queste dimensioni e stiamo cercando di farci sentire in altri modi. Siamo un'associazione berlinese registrata e stiamo parlando di un evento che esiste da 48 anni. Abbiamo il mandato della FIM, la federazione mondiale di motociclismo, di organizzare una gara del campionato mondiale anche l'anno prossimo, cosa che allo stato attuale non è possibile. Per questo chiediamo all'ufficio competente di assegnarci una sede adeguata nella città di Berlino, alla quale abbiamo diritto per legge in quanto club berlinese".

L'incomprensione dell'ESU per questo colpo imprevedibile è aumentata a dismisura anche perché lo stadio del ghiaccio Horst Dohm era stato recentemente ristrutturato e ammodernato con grandi quantità di denaro dei contribuenti. Ad esempio, è stato installato un nuovo sistema di preparazione del ghiaccio, che dovrebbe ridurre significativamente i costi energetici per la costruzione del ghiaccio. Allo stesso modo, è stato rinnovato il sistema di diffusione sonora ed è stato acquistato un nuovo display a LED, che non ha senso solo per il pattinaggio pubblico. Hübner sottolinea inoltre che lo speedway su ghiaccio utilizza metanolo e che questo sport è neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2.

Oltre al pubblico, l'ESU sta scrivendo anche al sindaco di Berlino, nella speranza che possa fare la differenza. "Purtroppo, siamo costretti a rivolgerci ulteriormente perché siamo stati messi alle strette in questo modo. Siamo arrivati al punto che se non otteniamo una sede, dovremo sciogliere l'associazione. Un'associazione può esistere solo se arrivano i soldi per coprire tutti i costi di gestione", afferma Hübner. Hübner sottolinea inoltre che l'evento, sempre molto partecipato, rappresenta un grande valore aggiunto per Berlino, sia in termini di immagine che finanziari. I corridori internazionali, i membri delle squadre, i funzionari e così via, ma soprattutto migliaia di spettatori, pernottano, consumano ogni genere di cose e generano introiti dalle visite turistiche. Ora tutto questo non è più desiderato?