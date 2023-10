Sem autorização: Eisspeedway Berlin à beira da extinção

A corrida de velocidade no gelo no Estádio Horst Dohm, no distrito de Charlottenburg-Wilmersdorf, em Berlim, realiza-se desde 1975. Em 3-4 de março de 2023, o evento realizou-se pela 48.ª vez, mas agora vai chegar ao fim.

Numa carta de 29 de junho de 2023 do Departamento de Charlottenburg-Wilmersdorf, Departamento de Escolas, Desporto, Educação Superior e Cultura, à Eisspeedwayunion Berlin (ESU), que organiza o evento desde 2014, a ESU foi informada de que "... o Departamento de Charlottenburg-Wilmersdorf não pretende realizar outro evento com a Eisspeedwayunion Berlin e.V., celebrar um novo contrato ou continuar qualquer contrato que possa ter sido celebrado". Simultaneamente, revogam a proposta de contrato feita pela última vez a 28 de fevereiro, o que, no seu conjunto, significa apenas o golpe de misericórdia para a tradicional prova.

Mas a ESU não desiste. Depois de todas as conversações e ofertas para uma adaptação do calendário do evento terem sido infrutíferas e de as cartas terem ficado parcialmente sem resposta, a ESU está atualmente a dirigir-se às autoridades superiores e ao público. Marco Hübner, o novo 2º presidente, afirma: "Precisamos de um certo tempo de espera para um evento desta dimensão e estamos agora a tentar fazer-nos ouvir de outras formas. Somos uma associação registada em Berlim e estamos a falar de um evento que existe há 48 anos. Temos um mandato da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) para voltar a organizar uma corrida do campeonato do mundo no próximo ano, o que não é possível no estado atual das coisas. É por isso que estamos a pedir ao gabinete responsável que nos atribua um local apropriado na cidade de Berlim, ao qual temos direito legal como clube de Berlim".

A incompreensão da ESU face a este golpe imprevisível cresceu ainda mais devido ao facto de o Estádio de Gelo Horst Dohm ter sido recentemente renovado e modernizado com grandes quantias de dinheiro dos contribuintes. Por exemplo, foi instalado um novo sistema de preparação do gelo, que deverá reduzir significativamente os custos de energia para a construção do gelo. Do mesmo modo, o sistema de som foi renovado e foi adquirida uma nova parede de LED, o que não faz sentido para a patinagem no gelo. Hübner salienta ainda que a pista de patinagem no gelo utiliza metanol e que este desporto é neutro em termos de CO2.

Para além do público, a ESU está agora também a escrever ao presidente da Câmara de Berlim, na esperança de que ele possa fazer a diferença. "Infelizmente, somos obrigados a voltar atrás porque fomos encurralados desta forma. Chegámos a um ponto em que, se não conseguirmos um local, teremos de dissolver a associação. Uma associação só pode existir se houver dinheiro para cobrir todos os custos de funcionamento", diz Hübner. O responsável sublinha ainda que o evento, sempre muito concorrido, representa uma grande mais-valia para Berlim, tanto em termos de imagem como em termos financeiros. Os ciclistas internacionais, os membros das equipas, os funcionários, etc., mas sobretudo milhares de espectadores, pernoitam, consomem todo o tipo de coisas e geram receitas turísticas. Agora, tudo isso já não é desejado?