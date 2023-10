Les fans lancent une pétition pour le speedway sur glace à Berlin

"Nous ne pouvons pas permettre qu'une autre course de speedway sur glace disparaisse à jamais. Ce sport est le plus grand spectacle au monde et, en outre, l'un des rares sports mécaniques à être neutre en termes d'émissions de CO2", écrit un fan d'Angleterre parmi les quelque 2000 signataires de la pétition en ligne pour le maintien du speedway sur glace de Berlin.

La pétition a été lancée par Heiko Bernitt, un fan de sports sur piste qui, en tant que Palatinat d'adoption ayant des racines dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, a assisté à de nombreuses courses de speedway dans toute l'Europe, mais aussi à de nombreuses courses sur glace en Allemagne et dans les pays voisins, et s'est même déjà rendu au Kazakhstan.

Si l'Union de speedway sur glace de Berlin se voyait interdire l'organisation d'une course, cela aurait des conséquences évidentes pour le speedway sur glace en Allemagne, qui n'a pratiquement plus lieu après les sanctions politiques contre la Russie, à l'exception des courses en Suède.

Il ne resterait en Allemagne qu'Inzell, où un événement des championnats du monde est prévu pour 2024. Avec la disparition de l'événement à Berlin, il n'y a pas d'organisateur pour le championnat allemand dans l'état actuel des choses. Et pour les coureurs hors championnat du monde, il n'y aurait pas une seule possibilité de départ en Allemagne.



