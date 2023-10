I fan lanciano una petizione per una pista di velocità su ghiaccio a Berlino

C'è grande preoccupazione per la perdita di un'altra sede per lo speedway su ghiaccio in Germania. In una petizione online si stanno raccogliendo voti affinché il tradizionale evento rimanga a Berlino.

"Non possiamo permettere che un'altra gara di speedway su ghiaccio scompaia per sempre. Questo sport è il più grande spettacolo del mondo ed è anche uno dei pochi sport motoristici neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2", scrive un tifoso inglese tra i quasi 2.000 firmatari della petizione online per la salvaguardia dell'ice speedway di Berlino.

La petizione è stata avviata dall'appassionato di sport su pista Heiko Bernitt, che, palatino per scelta e originario del Meclemburgo-Pomerania Occidentale, ha partecipato a numerose gare di speedway in tutta Europa e a diverse gare su ghiaccio in Germania e nei Paesi limitrofi e ha persino viaggiato in Kazakistan.

Se all 'Eisspeedwayunion Berlin venisse vietato di organizzare una gara, ciò avrebbe un chiaro impatto sullo sport dello speedway su ghiaccio in Germania, che dopo le sanzioni politiche contro la Russia, a parte le gare in Svezia, non si svolge quasi più.

In Germania rimarrebbe solo Inzell, dove è previsto un campionato del mondo nel 2024. Con l'eliminazione dell'evento di Berlino, allo stato attuale delle cose non c'è alcun ospite per i Campionati tedeschi. E per i corridori che non partecipano ai Campionati del Mondo, non ci sarebbe una sola opportunità di partenza in Germania.



