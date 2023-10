Fãs lançam petição para pista de gelo em Berlim

Há uma grande preocupação com a perda de mais um local para a pista de velocidade no gelo na Alemanha. Numa petição em linha, estão a ser recolhidos votos para que o tradicional evento se mantenha em Berlim.

"Não podemos permitir que mais uma corrida de velocidade no gelo desapareça para sempre. Este desporto é o maior espetáculo do mundo e também um dos poucos desportos motorizados que é neutro em termos de CO2", escreve um adepto de Inglaterra, um dos quase 2.000 signatários até agora da petição online para a preservação da pista de gelo de Berlim.

A petição foi iniciada pelo adepto de desportos de pista Heiko Bernitt, que, como palatino por opção e com raízes em Mecklenburg-Vorpommern, assistiu a numerosas corridas de velocidade em toda a Europa, bem como a várias corridas no gelo na Alemanha e nos países vizinhos, tendo mesmo viajado até ao Cazaquistão.

Se a Eisspeedwayunion Berlin fosse proibida de organizar uma corrida, isso teria um impacto claro no desporto de velocidade no gelo na Alemanha, que, após as sanções políticas contra a Rússia, para além das corridas na Suécia, praticamente já não se realiza.

Apenas Inzell permaneceria na Alemanha, onde está planeada uma prova do Campeonato do Mundo para 2024. Com a eliminação da prova em Berlim, o Campeonato Alemão deixa de ter anfitrião. E para os cavaleiros fora do Campeonato do Mundo, não haveria uma única oportunidade de partida na Alemanha.



PARA A PETIÇÃO