Il campione del mondo di speedway su ghiaccio sarà determinato in quattro gare

Ci saranno di nuovo gare di speedway su ghiaccio a Heerenveen, come annunciato dalla FIM con il calendario del Campionato del Mondo 2024. Le prime gare finali si terranno a Inzell.

Una prova di qualificazione in Svezia e due eventi con due gare finali ciascuno determineranno il campione di ice speedway 2024. La prova di qualificazione è stata programmata per la fine di gennaio a Örnsköldsvik, in Svezia, su ghiaccio naturale.

I primi punti del Campionato del Mondo saranno assegnati a Inzell, dove le gare si svolgeranno il 23 e 24 marzo nella Max Aicher Arena. Sono già in vendita i biglietti per l'evento cult della comunità bavarese.

Dopo una pausa di un anno, il titolo si deciderà ancora una volta a Heerenveen. Nel 2022, lo svedese Martin Haarahiltunen vi vinse il suo primo dei due titoli, dopo che i corridori russi erano stati banditi dai Campionati del Mondo per motivi politici. L'anno scorso, l'evento nei Paesi Bassi è stato sospeso a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia. Dopo le cattive notizie sulla sede di Berlino, il ritorno di Heerenveen è finalmente una buona notizia.

Date del Campionato mondiale di velocità su ghiaccio 2024:

27 gennaio: girone di qualificazione 1 - Örnsköldsvik (S)



23/24 marzo: Finali 1 e 2 - Inzell (D)



6/7 aprile: Finali 3 e 4 - Heerenveen (NL)