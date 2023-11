O campeão mundial de velocidade no gelo será determinado em quatro corridas

Haverá novamente corridas de velocidade no gelo em Heerenveen, como a FIM anunciou com o calendário do Campeonato do Mundo de 2024. As primeiras corridas finais realizar-se-ão em Inzell.

Uma ronda de qualificação na Suécia e dois eventos com duas corridas finais cada um determinarão o campeão de 2024 de velocidade no gelo. A ronda de qualificação foi agendada para o final de janeiro em Örnsköldsvik, na Suécia, e em gelo natural.

Os primeiros pontos do Campeonato do Mundo serão atribuídos em Inzell, onde as corridas terão lugar a 23 e 24 de março na Max Aicher Arena. Os bilhetes para este evento de culto da comunidade bávara já estão à venda.

Após uma pausa de um ano, o título voltará a ser decidido em Heerenveen. Em 2022, o sueco Martin Haarahiltunen conquistou ali o seu primeiro de dois títulos, depois de os cavaleiros russos terem sido banidos do Campeonato do Mundo por razões políticas. No ano passado, o evento nos Países Baixos foi suspenso devido ao aumento dos preços da energia. Após as más notícias sobre o local de Berlim, o regresso de Heerenveen é finalmente uma boa notícia.

Datas do Campeonato do Mundo de Ice Speedway 2024:

27 de janeiro: Ronda de qualificação 1 - Örnsköldsvik (S)



23/24 de março: Finais 1 e 2 - Inzell (D)



6/7 de abril: Finais 3 e 4 - Heerenveen (NL)