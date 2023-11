Sergueï Kazakov : le sextuple champion du monde sur glace a 70 ans

Lorsque Sergei Kazakov, qui fête aujourd'hui ses 70 ans, a participé à une finale de championnat du monde de speedway sur glace, il l'a généralement terminée en beauté : en onze participations, le Russe a remporté six titres.

Le Russe Sergej Kazakov, qui fête aujourd'hui son 70e anniversaire, a remporté deux titres de champion du monde individuel et quatre par équipe. L'homme originaire de la ville portuaire de Vladivostok a fait ses débuts aux championnats du monde lors de la finale de 1975, qu'il a terminée avec la médaille de bronze. Après ce succès dans la capitale russe, Moscou, il faudra attendre sept ans pour que Kazakov connaisse son prochain grand succès. Il a décroché le titre lors de la finale mondiale d'Inzell en 1982 et l'a défendu avec succès l'année suivante à Eindhoven, où il a de nouveau remporté 28 points.

Contrairement à Inzell, où Kasakov avait devancé de cinq points le Suédois Per-Olof Serenius, il a dû passer par le barrage d'Eindhoven pour remporter la victoire, au cours duquel il a battu son compatriote Anatoly Bondarenko. Kazakov a également remporté des succès remarquables dans les championnats du monde par équipes, où les Russes dominent depuis le début : il a remporté le titre en 1982, 1984, 1988 et 1990, puis le bronze et l'argent en 1983 et 1985.



SPEEDWEEK.com profite de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire au sextuple champion du monde.