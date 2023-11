Sergei Kazakov: il sei volte campione del mondo del ghiaccio compie 70 anni

Il russo Sergei Kazakov, che oggi compie 70 anni, ha vinto due titoli mondiali individuali e quattro con la squadra. L'uomo della città portuale di Vladivostok ha fatto il suo debutto ai Campionati del Mondo nella finale del 1975, dove ha vinto la medaglia di bronzo. Dopo questo successo nella capitale russa Mosca, Kazakov ha dovuto attendere sette anni prima di ottenere il suo prossimo grande successo. Vinse il titolo nella finale mondiale di Inzell del 1982 e lo difese con successo l'anno successivo a Eindhoven, dove realizzò nuovamente 28 punti.

A differenza di Inzell, dove Kasakov ha ottenuto cinque punti in più dello svedese Per-Olof Serenius, a Eindhoven ha dovuto affrontare uno spareggio per la vittoria, nel quale ha sconfitto il connazionale Anatoly Bondarenko. Kazakov ha anche celebrato notevoli successi nei Campionati Mondiali a squadre, in cui i russi hanno dominato fin dall'inizio: ha vinto il titolo nel 1982, 1984, 1988 e 1990, e il bronzo e l'argento nel 1983 e 1985.



SPEEDWEEK.com coglie l'occasione per augurare al sei volte campione del mondo un felice compleanno.