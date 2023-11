Sergei Kazakov: Seis vezes campeão do mundo de gelo faz 70 anos

Quando Sergei Kazakov, que faz hoje 70 anos, participou numa final do campeonato do mundo de velocidade no gelo, foi normalmente muito bem sucedido: em onze participações, o russo conquistou seis títulos.

O russo Sergei Kazakov, que celebra hoje o seu 70º aniversário, conquistou dois títulos de campeão do mundo individual e quatro com a equipa. O homem da cidade portuária de Vladivostok fez a sua estreia no Campeonato do Mundo na final de 1975, onde ganhou a medalha de bronze. Após este sucesso na capital russa, Moscovo, passariam sete anos até Kazakov conhecer o seu próximo grande êxito. Ganhou o título na final mundial de 1982, em Inzell, e defendeu-o com sucesso no ano seguinte, em Eindhoven, onde voltou a marcar 28 pontos.

Ao contrário do que aconteceu em Inzell, onde Kasakov conseguiu cinco pontos a mais do que o sueco Per-Olof Serenius, em Eindhoven teve de disputar um desempate pela vitória, no qual derrotou o seu compatriota Anatoly Bondarenko. Kazakov também obteve sucessos notáveis nos Campeonatos do Mundo de Equipas, nos quais os russos dominam desde o início: ganhou o título em 1982, 1984, 1988 e 1990, e o bronze e a prata em 1983 e 1985.



A SPEEDWEEK.com gostaria de aproveitar esta oportunidade para desejar ao hexacampeão mundial um feliz aniversário.