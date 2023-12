Championnat du monde de speedway sur glace : Jell, Niedermaier, Weber se qualifient

Les cinq premiers du championnat du monde de speedway sur glace 2023 sont sélectionnés pour le championnat du monde 2024 avec quatre courses à Inzell et Heerenveen et peuvent s'épargner le passage par la qualification. Il s'agit de Martin Haarahiltunen, Franz Zorn, Harald Simon, Luca Bauer et Niclas Svensson.

Sur le plan sportif, la seule possibilité est de s'assurer une place de départ au championnat du monde lors de la manche de qualification à Örnsköldsvik. S'ils n'y parviennent pas, il reste aux coureurs l'espoir d'obtenir une wild card de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM). Les Pays-Bas ont nommé Jasper Iwema et Sebastian Reitsma, la place de départ de la Pologne sera occupée par Michal Knapp.

L'Allemagne avait initialement deux places sur la grille de départ, espérait en obtenir une troisième et l'a finalement obtenue. Selon les informations de SPEEDWEEK.com, les trois places reviennent à Hans Weber ainsi qu'au champion allemand Markus Jell et au vice-champion Max Niedermaier. Jell s'est classé sixième au championnat du monde 2023, tandis que Weber souffrait des conséquences de sa blessure à la main et a abandonné la course après deux manches à Inzell. Niedermaier, qui s'était tenu à l'écart du speedway sur glace pendant les années Corona, était présent à Inzell en tant que réserviste et n'a participé que le samedi. Lors du speedway sur glace de Berlin, il s'est classé deuxième et la course internationale dans la capitale a été remportée par le Bavarois.



Benedikt Monn sera disponible en tant que réserve générale pour la course de qualification aux championnats du monde du 27 janvier 2024.