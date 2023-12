Campionato mondiale di velocità su ghiaccio: Jell, Niedermaier, Weber si qualificano

Alla fine di gennaio si terrà in Svezia una gara di qualificazione per il Campionato del Mondo di Ice Speedway 2024. La Germania invierà tre forti piloti alla competizione.

I primi cinque classificati del Campionato del Mondo di Velocità su Ghiaccio 2023 sono selezionati per il Campionato del Mondo 2024 con quattro gare a Inzell e Heerenveen e possono risparmiarsi il viaggio di qualificazione. Si tratta di Martin Haarahiltunen, Franz Zorn, Harald Simon, Luca Bauer e Niclas Svensson.

L'unica opzione sportiva è quella di assicurarsi un posto da titolare nel Campionato del Mondo alla prova di qualificazione di Örnsköldsvik. Se non dovessero riuscirci, i piloti possono ancora sperare in una wildcard da parte dell'associazione mondiale di motociclismo FIM. I Paesi Bassi hanno nominato Jasper Iwema e Sebastian Reitsma, mentre il posto di partenza della Polonia sarà occupato da Michal Knapp.

La Germania aveva inizialmente sperato di ottenere due posti di partenza e un terzo, che ora ha ricevuto. Secondo SPEEDWEEK.com, i tre posti andranno a Hans Weber, al campione tedesco Markus Jell e al secondo classificato Max Niedermaier. Jell si è classificato sesto nel Campionato del Mondo 2023, mentre Weber ha subito le conseguenze dell'infortunio alla mano e si è ritirato dalla gara dopo due manche a Inzell. Niedermaier, che aveva mantenuto un basso profilo nello speedway su ghiaccio durante gli anni del coronavirus, era una riserva a Inzell e ha fatto una sola apparizione sabato. Si è classificato secondo nell'ice speedway di Berlino e ha vinto la gara internazionale nella capitale.



Benedikt Monn sarà in attesa come riserva generale per la gara di qualificazione ai Campionati del Mondo del 27 gennaio 2024.